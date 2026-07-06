ไทยช่วยไทยพลัส ท่องเที่ยว ส่งออก เกษตร ดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย.69 ฟื้นตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือน มิ.ย.69 อยู่ที่ระดับ 50.2 กลับเข้าสู่ช่วงเชื่อมั่นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ได้แรงหนุนจากไทยช่วยไทยพลัส ท่องเที่ยว ส่งออก ภาคเกษตรดีขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศผ่อนคลาย แต่ประชาชนยังเป็นห่วงค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน กำลังซื้อไม่ฟื้นตัว ความขัดแย้ง และเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 5,480 ราย ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือน มิ.ย.2569 อยู่ที่ระดับ 50.2 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 49.2 ในเดือนก่อนหน้า และกลับเข้าสู่ช่วงเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส ภาคการท่องเที่ยวที่ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการส่งออกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการผ่อนคลายของปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ และรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 40.2 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 38.7 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 56.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 56.3 ในเดือนก่อนหน้า
ทั้งนี้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจไทยดีขึ้น แต่ยังมองว่าเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ขณะที่ยังเผชิญข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ ค่าครองชีพและภาระหนี้ครัวเรือนสูง กำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ยังเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจำแนกรายภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 49.7 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 46.9 ในเดือนก่อนหน้า และภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 48.7 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่นที่ระดับต่ำกว่า 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการของรัฐ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 51.3 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 51.1 ในเดือนก่อนหน้า และภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 50.1 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นจากระดับ 48.7 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการของรัฐ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 49.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 52.6 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย มาตรการของรัฐ และเศรษฐกิจโลก
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจำแนกรายอาชีพ จำนวน 7 อาชีพ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นทุกกลุ่มอาชีพ โดยเกษตรกร อยู่ที่ระดับ 49.1 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 48.6 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่นที่ระดับต่ำกว่า 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ ราคาสินค้าเกษตร เศรษฐกิจไทย และผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานเอกชน อยู่ที่ระดับ 49.2 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 48.7 ในเดือนก่อนหน้า และกลุ่มอาชีพรับจ้างอิสระ อยู่ที่ระดับ 48.2 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 46.7 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการของรัฐ ผู้ประกอบการ อยู่ที่ระดับ 52.1 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 50.7 ในเดือนก่อนหน้า พนักงานของรัฐ อยู่ที่ระดับ 53.9 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 53.8 ในเดือนก่อนหน้า ไม่ได้ทำงาน/บำนาญ อยู่ที่ระดับ 52.2 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นจากระดับ 49.7 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการของรัฐ นักศึกษา อยู่ที่ระดับ 52.7 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นจากระดับ 47.3 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และสังคม/ความมั่นคง เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 46.3 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 36.3 ในเดือนก่อนหน้า