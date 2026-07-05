เซ็นกรุ๊ป เดิมเกม Everyday Zen ออนเดอะเทเบิ้ลแตกแบรนด์ลูก On Tea Tokyo สู่ Growth Engine

ผู้จัดการรายวัน 360 - Zen Group เดินเกมรุกอีกระลอก ต่อยอดความสำเร็จจาก "On the Table" สู่การเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ "On Tea Tokyo" รุกตลาดเครื่องดื่มและขนมหวานเต็มรูปแบบ มุ่งขยายฐานลูกค้า Gen Z และแทรกซึมเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้ตลอดทั้งวัน
นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป กล่าวว่า ตลาดคาเฟ่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต โดยคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองคาเฟ่เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นพื้นที่สำหรับเครื่องดื่มและขนมหวาน บริษัทจึงได้เปิดตัวร้าน On Tea Tokyo ที่เป็นการแตกแบรนด์ย่อยออกมาจากแบรนด์ On the Table Tokyo Café จึงเป็นการดึงจุดแข็งด้านความเป็นคาเฟ่ของ On the Table กลับมาอีกครั้ง แต่ปรับภาพลักษณ์ให้เป็น "Japanese Lifestyle Café" ที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายกว่าเดิม
กลยุทธ์นี้เป็นการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ On the Table Tokyo Café ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ไม่ได้มองหาร้านอาหารเพียงเพื่อ “ทานให้อิ่ม” แต่ต้องการพื้นที่ที่มอบความสุข ความผ่อนคลาย และ moment ที่มีความหมายในแต่ละวันมากขึ้น ดังนั้น On the Table Tokyo Café จึงวางบทบาทของแบรนด์ในฐานะ Tokyo Café ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการ โดยเลือกใช้เวลากับคนรอบๆข้างได้หลากหลาย ทั้งมื้อพิเศษกับครอบครัว มื้อสบายๆ กับเพื่อนหลังเลิกงาน หรือมานั่งชิลคนเดียวในวันที่ต้องการพักร่างจากความเร่งรีบ ความวุ่นวายของเมือง
หัวใจสำคัญของการแตกแบรนด์ครั้งนี้คือการ เพิ่มโอกาสในการขาย (Occasion Expansion) จากเดิมที่ธุรกิจร้านอาหารเน้นแข่งขันเฉพาะมื้อหลัก (กลางวัน-เย็น) มาเป็นการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ตลอดวัน ช่วงเช้า: เมนู Specialty Tea อย่างมัทฉะ ช่วยสร้างความสดชื่นและตื่นตัว ส่วนช่วงบ่ายก็อาจเป็นMilky Tea และขนมหวาน ตอบโจทย์การ "ฮีลใจ" หรือให้รางวัลตัวเองระหว่างวัน
ขณะที่อาหารจานหลักของ ออนเดอะเทเบิ้ล ก็ยังอยู่ครบมีบริการเหมือนเดิม ทั้ง Pasta, Salad, Pizza, Sushi Roll และเมนู café dining อื่นๆ
การปรับตัวครั้งนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่หลากหลายของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "Everyday Zen" ที่ต้องการเปลี่ยนจากร้านอาหารให้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้ตลอดเวลา
สำหรับการเลือกเปิดสาขาแรกที่ เซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งอยู่ในพื้่นที่ของร้านออน เดอะ เทเบิ้ล เดิมนั้น เป็นการสะท้อนถึงการเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่และวัยทำงานที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบแต่ต้องการคุณภาพ โดยทำเลนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ที่สอดรับกับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่ต้องการความทันสมัยและเข้าถึงง่ายที่สุด
นอกจากการสร้างแบรนด์ดิ้งแล้ว On Tea Tokyo ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับตลาด ดีลิเวอรี่และเทคอะเวย์ ด้วย ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โมเดลร้านนี้ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ เช่น คีออส ปีอปอัพสโตร์ และ คลาวด์คิทเช่น ช่วยให้แบรนด์สามารถขยายสาขาเข้าสู่ทำเลศักยภาพสูงได้สะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับแผนการขยายสาขาของ ออน ที โตเกียว (On Tea Tokyo) ปีนี้เตรียมขยายสาขาเพิ่มอีก 5 แห่ง และเพิ่มจุดขายผ่านดีลิเวอรี่อีก 15 จุด รวมแผนรุกตลาดทั้งหมด 20 โลเคชันในพื้นที่ศักยภาพ ซึ่งจะมีทั้งที่เปิดในพื้นที่ร้านเดิมของออนเดอะเทเบิ้ล และพื้นที่ใหม่ๆ
“การแตกแบรนด์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของ Zen Group ในการเปลี่ยนสมรภูมิจากการแข่งขันเรื่อง "จำนวนลูกค้า" มาเป็นการแย่งชิง "เวลา" ของผู้บริโภค เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยไม่ใช่การขยายไปสู่หมวดธุรกิจที่ห่างไกลจากแบรนด์หลัก แต่เป็นการดึงโนว์ฮาวด้านเครื่องดื่มและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้า On the Table มาพัฒนาเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคแบบเทคอะเวย์และดีลิเวอรี่ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการผลักดัน On Tea Tokyo ให้เป็น Growth Engine ใหม่ของแบรนด์ On the Table Tokyo Café” นางสาวจอมขวัญ กล่าว