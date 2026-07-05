ลด 50% รวม 3 วัน! กรมพัฒน์ชวนชอปสินค้า SME โครงการไทยช่วยไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชอปสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ที่นำสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย สินค้าชุมชน และสินค้า SME จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ราย มาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม NexGen Commerce และ ThailandPostMart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทย มอบส่วนลด 50% เมื่อซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.นี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการไทยในโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” โดยมอบส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบนแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ NexGen Commerce ระหว่างวันที่ 5–7 ก.ค.2569 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เป็นความร่วมมือในการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 2,000 ราย ร่วมจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม NexGen Commerce และ ThailandPostMart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยแท้ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ ของฝาก สินค้าชุมชน งานหัตถกรรม และสินค้าไลฟ์สไตล์ให้ประชาชนเลือกซื้อได้อย่างสะดวก พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของโครงการ
โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าขั้นต่ำ 100 บาท จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด 50% ได้ทันที โดย 1 คนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งที่สะดวกผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ผ่านการสนับสนุนส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการไทย โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยในราคาที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
“การดำเนินโครงการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการไทยโดยตรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจท้องถิ่นที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงกลางปี สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถขยายฐานลูกค้าและเติบโตอย่างเข้มแข็งในยุคการค้าออนไลน์”นายพูนพงษ์กล่าว
ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน NexGen Commerce และ ThailandPostMart หรือเว็บไซต์ http://nexgencommerce.one.th และ http:// thailandpostmart.com ระหว่างวันที่ 5–7 ก.ค.2569 เท่านั้น โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02-547-5959 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th