“พาณิชย์”ถก SIPA ยกระดับร่วมมือป้องกันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถกสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน สำนักงานเซี่ยงไฮ้ (SIPA) หารือแนวทางการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และขอความร่วมมือช่วยเหลือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในจีน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ให้การต้อนรับ Mr. YU Chen รองอธิบดีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน สำนักงานเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Intellectual Property Administration: SIPA) พร้อมคณะผู้แทนระดับสูง โดยได้หารือแนวทางขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ และยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ SIPA ได้ร่วมแบ่งปันแนวทางพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ในยุคดิจิทัล โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน ที่กำหนดมาตรการให้แพลตฟอร์มนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองสินค้าที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเผยแพร่หรือเปิดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม มาตรการจัดการกับผู้กระทำความผิดซ้ำ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในแพลตฟอร์มร่วมกับ SIPA เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ได้หารือความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและการขยายตลาดระหว่างประเทศ โดยไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์และแนวปฏิบัติของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญของจีน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
นางอรมนกล่าวว่า ไทยยังได้นำเสนอความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรูปแบบการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบริการการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถยุติข้อพิพาทและหาทางออกร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แจ้งว่า มีความร่วมมือร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, TikTok Shop และ LINE ในการใช้มาตรการ Notice and Takedown เพื่อระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิและผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และแพลตฟอร์ม Shopee ในวันที่ 11 ก.ค.2569 เพื่อเพิ่มกลไกและมาตรการปราบปรามการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดและเป็นรูปธรรม