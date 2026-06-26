“บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม” คว้า 2 รางวัลจากสมาคม SHATA การันตีความเป็นเลิศดูแลสุขภาพ

“บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม” สถานดูแลพักฟื้นผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด และอัลไซเมอร์ คว้า 2 รางวัลจากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHATA) การันตีความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูแบบองค์รวม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Senior Healthcare & Wellness Excellence Awards 2026” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค (BITEC) บางนา ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) มีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้สูงอายุระดับโลก (Global Senior Care Hub) ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพบริการ มาตรฐานการดูแล และการบริการด้วยหัวใจแบบไทย (Thai Hospitality) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สูงอายุทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท บ้านเสริมสุข(เนอสซิ่งโฮม) จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรและผู้บริหารที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ การบริการ และกิจการ Wellness สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีนางรชาดา รัตนพันธุ์ กรรมการ บริษัท บ้านเสริมสุข (เนอสซิ่งโฮม) จำกัด และ นายศศิวัฒน์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจากนายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับ 2 รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านระบบมาตรฐานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Excellence in Care & Clinical Standards) การันตีถึงระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมการดูแลฟื้นฟูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรางวัลความเป็นเลิศด้านประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Excellence in Client Experience & Satisfaction) สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย จนสามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวมาโดยตลอด
ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลพักฟื้นผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด และอัลไซเมอร์ในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ (Wellness) ที่เพียบพร้อมทั้งคมาตรฐานคุณภาพ และความพึงพอใจในการดูแล มอบชีวิตใหม่และคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างยั่งยืน