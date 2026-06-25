DITP จับมือ Tmall Global เปิดร้าน T-Style Shop ขน 12 แบรนด์แฟชั่นไทยขายชาวจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือ Tmall Global เปิดร้าน T-Style Shop นำแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทย 12 แบรนด์ขายออนไลน์ เจาะเข้าสู่ผู้บริโภคชาวจีน พร้อมจัด Live Commerce ดึง KOL ช่วยแนะนำสินค้าและกระตุ้นยอดขาย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและเสริมแกร่ง SME บุกตลาดออนไลน์ ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก นายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงความร่วมมือระหว่าง DITP และ Tmall Global ในการเปิดร้าน Thai Fashion Overseas Flagship Store หรือ T-Style Shop บนแพลตฟอร์ม Tmall Global ซึ่งเป็นร้านค้าในลักษณะ National Flagship Store ครั้งแรกของไทย ที่มีการรวบรวมแบรนด์ไทยชั้นนำในกลุ่มสินค้าแฟชันและไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง เข้าสู่ตลาดออนไลน์จีนอย่างเป็นทางการ
โดยร้าน T-Style Shop ได้รวบรวมแบรนด์ไทยคุณภาพกว่า 12 แบรนด์ ครอบคลุมหมวดหมู่สินค้า เช่น กลุ่ม Ready to wear ได้แก่ แบรนด์ CHER'Z, The Parrot, Miss Modern, VICKTEERUT กลุ่มกระเป๋าและรองเท้า ได้แก่ แบรนด์ Sugar Monday, Love Bug, Urban Trooper, Buffollow กลุ่มเครื่องประดับ ได้แก่ แบรนด์ Mirror Mirror, LUXNARA, SWAN และกลุ่มไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ Divana ซึ่งเป็นการรวมพลังของแบรนด์ไทยบนแพลตฟอร์มชั้นนำในจีน เพื่อให้ผู้บริโภคจีนได้สัมผัสแฟชั่นไทยครบวงจรในที่เดียว
“ตลาดจีนเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าไทย โดยการร่วมมือกับ Tmall Global จะเป็นสะพานเชื่อมที่จะทำให้สินค้าไทยเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้โดยตรง เชื่อว่าหากผู้ประกอบการไทยปรับตัว เรียนรู้ และใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างเต็มที่ โอกาสในการเติบโตก็จะตามมาอย่างแน่นอน และคาดว่า ยอดจำหน่ายสินค้าแฟชันและไลฟ์สไตล์ไทยผ่าน Tmall Global จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 40% ในปี 2569” น.ส.สุนันทากล่าว
นายสกรรจ์กล่าวว่า สำนักงานได้ทำงานใกล้ชิดกับ Tmall Global ในการคัดสรรสินค้าไทยที่มีฐานแฟนคลับชาวจีนอยู่แล้ว นำไปขายผ่านร้าน T-Style Shop ที่เป็นศูนย์รวมแบรนด์แฟชันไทยคุณภาพสูง และจะใช้กลยุทธ์ Live Commerce ร่วมกับ KOL ชื่อดังชาวจีน เพิ่มการรับรู้และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และยังมีแผนพาแบรนด์ไทยเข้าร่วมเจรจาการค้าในงาน Ontimeshow ในช่วง Shanghai Fashion Week ทุกปี โดยในงานจะมีแบรนด์จีนและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 4,000 แบรนด์ เครือข่ายผู้ซื้อกว่า 10,000 ราย ครอบคลุม 300 เมืองทั่วจีน รวมทั้งจะจัดกิจกรรม Pop-Up และ Time to Bloom มีแบรนด์ไทยชั้นนำเข้าร่วมกว่า 20 แบรนด์ อาทิ POEM, The Parrot, CHER'Z, MIRROR MIRROR, THANN, DIVANA, MISTINE เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชาวจีน
ปัจจุบันมีแบรนด์แฟชั่นไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน อาทิ POEM ปัจจุบันแบรนด์มีหน้าร้านอยู่ที่ Citic Square ย่านศูนย์กลางการค้าชั้นนำของนครเซี่ยงไฮ้ และล่าสุดได้ขยายสาขาสู่ห้าง MixC World เมืองเซินเจิ้น และมีการขายออนไลน์บน Tmall Global และ Gentlewoman แบรนด์กระเป๋าผ้าสัญชาติไทย มีดีไซน์เรียบง่าย ใช้งานได้จริง และมีโลโก้ที่โดดเด่น สะดุดตา และยังมีแบรนด์ดาวรุ่ง เช่น lovebug รองเท้าดอกไม้ และ Sugarmonday กระเป๋าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา