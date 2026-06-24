กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน

กทพ.เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center” กิจกรรมบริการศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัยและความปลอดภัยของ กทพ. ต่อยอดจากประสบการณ์จริง ภายใต้แนวคิด”พร้อมก่อนเกิดเหตุ”ในโครงการผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช RESCUE TRAINING CENTER EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center” ภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง “กิจกรรมบริการศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย และความปลอดภัยของ กทพ.” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “READY BEFORE THE EMERGENCY : พร้อมก่อนเกิดเหตุ” โดยมีคณะผู้บริหาร กทพ. และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวบริการใหม่ครั้งนี้
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยบนโครงข่ายทางพิเศษและเผชิญเหตุฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง เพลิงไหม้ยานพาหนะ เหตุสารเคมีรั่วไหล การกู้ชีพฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนทางพิเศษ ทำให้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
กทพ. จึงได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ “อบรมจริง ฝึกจริง โดยทีมกู้ภัยของ กทพ. ที่มีประสบการณ์จริงจากเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านการกู้ภัยและความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการกู้ภัยและความปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจนหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ตามที่ กทพ. กำหนด เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการกู้ภัยและความปลอดภัยของประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ขององค์กรไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
จุดเด่นของ EXAT Rescue Training Center คือการผสานองค์ความรู้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง อาทิ การใช้ถังดับเพลิง การฝึกอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ดำเนินการโดยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของ กทพ. ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติภารกิจจริงทั้งด้านการกู้ภัย การดับเพลิง และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
การเปิดตัวบริการใหม่ EXAT Rescue Training Center เป็นการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ของ กทพ. นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ ยังมีโครงการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Project) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กทพ. และ เต่าบิน โดยให้บริการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ. จำนวน 7 ด่าน ดังนี้ ด่านฯ ดินแดง ด่านฯ บางนา ด่านฯ อาจณรงค์ ด่านฯ อาจณรงค์ 3 ด่านฯ พระราม 9-2 ด่านฯ บางแก้ว 1 และ ด่านฯ บางครุ 1 อีกด้วย