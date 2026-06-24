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กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทพ.เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center” กิจกรรมบริการศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัยและความปลอดภัยของ กทพ. ต่อยอดจากประสบการณ์จริง ภายใต้แนวคิด”พร้อมก่อนเกิดเหตุ”ในโครงการผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช RESCUE TRAINING CENTER EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center” ภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง “กิจกรรมบริการศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย และความปลอดภัยของ กทพ.” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “READY BEFORE THE EMERGENCY : พร้อมก่อนเกิดเหตุ” โดยมีคณะผู้บริหาร กทพ. และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวบริการใหม่ครั้งนี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยบนโครงข่ายทางพิเศษและเผชิญเหตุฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง เพลิงไหม้ยานพาหนะ เหตุสารเคมีรั่วไหล การกู้ชีพฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนทางพิเศษ ทำให้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง

กทพ. จึงได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ “อบรมจริง ฝึกจริง โดยทีมกู้ภัยของ กทพ. ที่มีประสบการณ์จริงจากเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านการกู้ภัยและความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการกู้ภัยและความปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจนหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ตามที่ กทพ. กำหนด เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการกู้ภัยและความปลอดภัยของประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ขององค์กรไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร




จุดเด่นของ EXAT Rescue Training Center คือการผสานองค์ความรู้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง อาทิ การใช้ถังดับเพลิง การฝึกอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ดำเนินการโดยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของ กทพ. ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติภารกิจจริงทั้งด้านการกู้ภัย การดับเพลิง และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

การเปิดตัวบริการใหม่ EXAT Rescue Training Center เป็นการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ของ กทพ. นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ ยังมีโครงการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Project) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กทพ. และ เต่าบิน โดยให้บริการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ. จำนวน 7 ด่าน ดังนี้ ด่านฯ ดินแดง ด่านฯ บางนา ด่านฯ อาจณรงค์ ด่านฯ อาจณรงค์ 3 ด่านฯ พระราม 9-2 ด่านฯ บางแก้ว 1 และ ด่านฯ บางครุ 1 อีกด้วย







กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน
กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน
กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน
กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน
กทพ. เปิดตัวบริการใหม่ “EXAT Rescue Training Center ต่อยอดประสบการณ์กู้ภัยบนทางด่วน