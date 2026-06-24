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พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้จับมือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน” ครั้งที่ 1 ร่วมกันสร้าง "ครูยุคใหม่" ที่จะนำพาห้องเรียนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ สกท. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการยกระดับคุณภาพครูไทยทั่วประเทศ
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นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ สกท. กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันหมุนไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ ที่ยึดติดอยู่เพียงแต่ในตำราเรียน อาจไม่เพียงพอที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้ ข้อมูลด้านอวกาศและแผนที่จึงกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูในยุคนี้ เพราะโลกจริงไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนในตำรา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) วิกฤตฝุ่น PM2.5 ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือการขยายตัวของเมือง ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน การสอนภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แบบเดิมที่ท่องจำพิกัดหรือดูเพียงแผนที่กระดาษแบบเก่าจึงไม่สามารถทำให้เด็กเกิดความเข้าใจเชิงลึกได้ การร่วมมือกับ GISTDA ในครั้งนี้จะนำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง
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ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การที่กระทรวงศึกษาธิการผลักดันให้ครูต้องบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และเทคโนโลยีอวกาศเข้าสู่ห้องเรียนนั้น เป็นเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วย "เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม" ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Thinking) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของนักคิดและนักนวัตกรรมในอนาคต ครูยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกเล่า มาเป็นผู้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เด็กๆได้ "เข้าใจโลกผ่านมุมมองจากอวกาศ" อย่างแท้จริง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักบริการองค์ความรู้ GISTDA ได้สร้างแรงบันดาลใจผ่านการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางแห่งการเรียนรู้: ครูยุคใหม่เข้าใจโลกผ่านมุมมองจากอวกาศ” เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการนำองค์ความรู้ แผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่ทันสมัย
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ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็มของการอบรม ครูผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้เพียงแต่นั่งฟังทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Experience) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานภาพถ่ายดาวเทียม ระบบพิกัดโลก การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนการฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและทรงพลังอย่าง Google Earth Pro และ Google My Maps ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ครูสามารถออกแบบโครงงาน สื่อการสอน และกิจกรรมในชั้นเรียนที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนุกกับการสืบเสาะหาความรู้ และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับวิถีชีวิตจริงและชุมชนของตนเองได้อย่างแนบเนียน
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การอบรมในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็น "จุดเริ่มต้น" ของการต่อยอดทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ โดยกระทรวงศึกษาธิการและ GISTDA วางเป้าหมายในการขยายผลไว้ 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติที่ 1 การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Cross-Disciplinary): ครูสามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่าแค่วิชาภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่ยังรวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์ (เช่น การดูร่องรอยอารยธรรมโบราณจากภาพถ่ายดาวเทียม) วิชาคณิตศาสตร์ (การคำนวณพื้นที่และอัตราส่วน) หรือแม้แต่วิชาสุขศึกษาและสังคมศึกษา ,มิติที่ 2 การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning): สนับสนุนให้นักเรียนใช้ข้อมูลจาก Google Earth หรือภาพถ่ายดาวเทียมมาทำโครงงานแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง เช่น การวางแผนจัดการขยะ การเฝ้าระวังจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร หรือการศึกษาเส้นทางน้ำไหลเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในโรงเรียน และ มิติที่ 3 การสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Ecosystem): ครูที่ผ่านการอบรมจะกลายเป็นแกนนำ (Master Teacher) ในการสร้างเครือข่ายแบ่งปันสื่อการสอน ข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ ไปยังเพื่อนครูในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GISTDA
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การจัดอบรมภายใต้โครงการนี้จะจัดขึ้น 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งครั้งที่ 2 จะเป็นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 3 จะเป็นภาคใต้และภาคตะวันตก สำหรับความร่วมมือระหว่าง GISTDA และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาไทย ช่วยทลายกำแพงห้องเรียนแบบเดิม ๆ และจุดประกายให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองโลกที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศอย่างยั่งยืน สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจรับการพัฒนาทักษะ หรือต้องการติดตามหลักสูตรการฝึกอบรมดี ๆ ในอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA Training Center ผ่านทางเว็บไซต์ https://training.gistda.or.th/ โทรศัพท์ 0 3304 8091 หรือ 0 3300 5833 และอีเมล training@gistda.or.th เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนห้องเรียนไทยให้ก้าวไกลสู่ยุคอวกาศไปด้วยกัน ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต
พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต
พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต
พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต