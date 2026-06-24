พลิกโฉมห้องเรียนไทย! GISTDA ผนึกกำลัง ศธ. อัปสกิล “ครูยุคใหม่” บูรณาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้จับมือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน” ครั้งที่ 1 ร่วมกันสร้าง "ครูยุคใหม่" ที่จะนำพาห้องเรียนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ สกท. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการยกระดับคุณภาพครูไทยทั่วประเทศ
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นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ สกท. กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันหมุนไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ ที่ยึดติดอยู่เพียงแต่ในตำราเรียน อาจไม่เพียงพอที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้ ข้อมูลด้านอวกาศและแผนที่จึงกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูในยุคนี้ เพราะโลกจริงไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนในตำรา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) วิกฤตฝุ่น PM2.5 ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือการขยายตัวของเมือง ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน การสอนภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แบบเดิมที่ท่องจำพิกัดหรือดูเพียงแผนที่กระดาษแบบเก่าจึงไม่สามารถทำให้เด็กเกิดความเข้าใจเชิงลึกได้ การร่วมมือกับ GISTDA ในครั้งนี้จะนำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง
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ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การที่กระทรวงศึกษาธิการผลักดันให้ครูต้องบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และเทคโนโลยีอวกาศเข้าสู่ห้องเรียนนั้น เป็นเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วย "เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม" ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Thinking) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของนักคิดและนักนวัตกรรมในอนาคต ครูยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกเล่า มาเป็นผู้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เด็กๆได้ "เข้าใจโลกผ่านมุมมองจากอวกาศ" อย่างแท้จริง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักบริการองค์ความรู้ GISTDA ได้สร้างแรงบันดาลใจผ่านการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางแห่งการเรียนรู้: ครูยุคใหม่เข้าใจโลกผ่านมุมมองจากอวกาศ” เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการนำองค์ความรู้ แผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่ทันสมัย
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ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็มของการอบรม ครูผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้เพียงแต่นั่งฟังทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Experience) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานภาพถ่ายดาวเทียม ระบบพิกัดโลก การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนการฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและทรงพลังอย่าง Google Earth Pro และ Google My Maps ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ครูสามารถออกแบบโครงงาน สื่อการสอน และกิจกรรมในชั้นเรียนที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนุกกับการสืบเสาะหาความรู้ และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับวิถีชีวิตจริงและชุมชนของตนเองได้อย่างแนบเนียน
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การอบรมในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็น "จุดเริ่มต้น" ของการต่อยอดทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ โดยกระทรวงศึกษาธิการและ GISTDA วางเป้าหมายในการขยายผลไว้ 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติที่ 1 การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Cross-Disciplinary): ครูสามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่าแค่วิชาภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่ยังรวมไปถึงวิชาประวัติศาสตร์ (เช่น การดูร่องรอยอารยธรรมโบราณจากภาพถ่ายดาวเทียม) วิชาคณิตศาสตร์ (การคำนวณพื้นที่และอัตราส่วน) หรือแม้แต่วิชาสุขศึกษาและสังคมศึกษา ,มิติที่ 2 การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning): สนับสนุนให้นักเรียนใช้ข้อมูลจาก Google Earth หรือภาพถ่ายดาวเทียมมาทำโครงงานแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง เช่น การวางแผนจัดการขยะ การเฝ้าระวังจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร หรือการศึกษาเส้นทางน้ำไหลเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในโรงเรียน และ มิติที่ 3 การสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Ecosystem): ครูที่ผ่านการอบรมจะกลายเป็นแกนนำ (Master Teacher) ในการสร้างเครือข่ายแบ่งปันสื่อการสอน ข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ ไปยังเพื่อนครูในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GISTDA
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การจัดอบรมภายใต้โครงการนี้จะจัดขึ้น 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งครั้งที่ 2 จะเป็นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 3 จะเป็นภาคใต้และภาคตะวันตก สำหรับความร่วมมือระหว่าง GISTDA และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาไทย ช่วยทลายกำแพงห้องเรียนแบบเดิม ๆ และจุดประกายให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองโลกที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศอย่างยั่งยืน สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจรับการพัฒนาทักษะ หรือต้องการติดตามหลักสูตรการฝึกอบรมดี ๆ ในอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA Training Center ผ่านทางเว็บไซต์ https://training.gistda.or.th/ โทรศัพท์ 0 3304 8091 หรือ 0 3300 5833 และอีเมล training@gistda.or.th เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนห้องเรียนไทยให้ก้าวไกลสู่ยุคอวกาศไปด้วยกัน ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว