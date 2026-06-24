MEA และ MEAei จัดสัมมนา Healthcare Excellence & Sustainability 2026 ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานโรงพยาบาล รองรับ ESG และ Net Zero

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ MEAei จัดงานสัมมนา “Healthcare Excellence & Sustainability 2026” ณ ห้อง Harmony 2 โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok โดยมี นางสาวภัทรา สุวรรณเดช รองผู้ว่าการ MEA เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายคณาธิป สพันธุพงษ์ และนายกิตติศักดิ์ เจือจันทนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาล มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ESG และ Net Zero
การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งสนับสนุนภาคสาธารณสุขไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ หรือ Global Health Hub เนื่องจากพลังงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความต่อเนื่องในการให้บริการทางการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ต้นทุนการดำเนินงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต ท่ามกลางความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานที่ผันผวน การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั่วโลก นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการแสดงบูทนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Plug me EV, MEA Better Care Plus, บริการ MEAei และอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล พลังงานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ความต่อเนื่องในการให้บริการ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่เพียงการลดค่าใช้จ่าย แต่เป็นการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต และเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดย MEA พร้อมเป็นพันธมิตรด้านพลังงานที่สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโซลูชันด้านพลังงานครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดสัมมนา Healthcare Excellence & Sustainability 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นของ MEA และ MEAei ในการสนับสนุนภาคสาธารณสุขไทยด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ESG และ Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม