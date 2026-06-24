“พาณิชย์”สกัดละเมิดออนไลน์ 5 เดือนปี 69 ระงับ-ลบขายของปลอม 1,322 รายการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ เผย 5 เดือน ปี 69 ระงับหรือลบรายการสินค้าที่ละเมิดได้ 1,322 รายการ และขยายผลยึดสินค้าในแหล่งเก็บ 116 คดี ของกลาง 224,042 ชิ้น มูลค่าเสียหาย 81.7 ล้านบาท ระบุยังได้ร่วมมือกับ Meta ติวเข้มผู้ประกอบการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังการ ติดตาม ตรวจจับ แจ้งระงับการขายสินค้าละเมิดด้วย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เร่งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยสามารถระงับหรือลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ (Notice and Takedown) ในช่วง 5 เดือนของปี 2569 (ม.ค.-พ.ค.) จำนวน 1,322 รายการ และยังสามารถขยายผลไปสู่การตรวจยึดสินค้าละเมิดในแหล่งกักเก็บสินค้าและโกดัง โดยมีการจับกุม 116 คดี ยึดของกลาง 224,042 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 81,763,319 บาท ช่วยตัดวงจรสินค้าละเมิดตั้งแต่แหล่งต้นตอ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ กรมยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนากลไกและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการค้ายุคใหม่ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมกับ Meta ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือ Brand Rights Protection ปกป้องสิทธิของแบรนด์” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Meta อาทิ คุณอิง ศิริกุลบดี ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย คุณจัสท์ หวัง ที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ของ Meta สิงคโปร์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรม Workshop ให้กับผู้แทนภาคเอกชนและเจ้าของสิทธิ์กว่า 50 หน่วยงาน
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ Brand Rights Protection ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเฝ้าระวัง ติดตามตรวจจับ และแจ้งระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์ม Facebook ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
“ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการซื้อขายสินค้าและบริการ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์มีความซับซ้อนและมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น ซึ่งผู้กระทำความผิดสามารถเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าละเมิดได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ถือเป็นความท้าทายสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งกรมจะเดินหน้าตรวจสอบและป้องกันอย่างต่อเนื่องต่อไป”นางอรมนกล่าว
สำหรับการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีบทลงโทษตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยในความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนหากพบการจำหน่ายสินค้าหรือเผยแพร่เนื้อหาที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ สามารถแจ้งเบาะแสมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th