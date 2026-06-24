พาณิชย์-กนอ. ยกระดับออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ยกระดับมาตรฐานการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การออกหนังสือรับรองตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หลังพบมีการขอหนังสือรับรองสำหรับกิจการบางประเภทที่มีลักษณะเป็นธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจบริการทั่วไป แทนที่จะสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมร่วมกับ นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และคณะผู้บริหาร กนอ. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ภายใต้กฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
ขณะเดียวกัน ได้หารือถึงการป้องกันการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้การขอหนังสือรับรอง เป็นช่องทางประกอบธุรกิจบางประเภทแทนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License : FBL) ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการขอรับหนังสือรับรองสำหรับกิจการบางประเภทที่มีลักษณะเป็นธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจบริการทั่วไป ซึ่งโดยสาระสำคัญไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่มุ่งสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมและประกอบการค้าเพื่อส่งออก
นายพูนพงษ์กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ มีเป้าหมายในการให้ความรู้และมีเป้าหมายอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กติกาที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งปิดช่องโหว่การใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจบริการหรือธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ จะมีการกำหนดมาตรฐานกลางในการพิจารณาออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBC) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการลงทุน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่มีมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขณะเดียวกันก็ป้องกันและปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีการลงทุนจากต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยการสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น และงบการเงิน เนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินี ถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทย สร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้นักลงทุนและปิดช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ประกอบการสุจริตเสียเปรียบ โดยการกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา กรมได้ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อลดระยะที่กำหนดตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เหลือเพียง 30 วัน