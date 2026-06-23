“พาณิชย์จังหวัด” ประสานโรงงาน ล้ง ซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกร

“โฆษกพาณิชย์” แจ้งความคืบหน้าแก้ปัญหามะพร้าวแกง ตามนโยบายเร่งด่วน “ศุภจี” เผยพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัดแหล่งปลูก เร่งประสานโรงงาน ล้ง เข้ารับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 9 ล้านลูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขายผลผลิตในช่วงออกสู่ตลาดมาก ย้ำจะมีการติดตามสถานการณ์ผลผลิต และการรับซื้อเป็นรายวัน เพื่อให้มั่นใจเกษตรกรมีที่ขาย และไม่มีผลผลิตตกค้าง
นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแหล่งปลูกมะพร้าว 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกง โดยล่าสุดพาณิชย์จังหวัด ได้รับนโยบายและเร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าว โรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็น และล้ง เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรโดยตรงแล้ว ตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ 9,000,000 ลูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้มีที่จำหน่ายผลผลิต หลังปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ผลผลิต การรับซื้อ ราคารับซื้อ เป็นรายวัน เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ และไม่มีผลผลิตตกค้าง
สำหรับรายละเอียดการรับซื้อ พาณิชย์จังหวัดชุมพร ประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นในพื้นที่ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง รับซื้อปริมาณ 10,000 ลูกต่อวัน ในราคานำตลาด แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรในระบบ Contract Farming โดยจะรับซื้อจนถึงเดือน ก.ค.2569 จำนวนไม่น้อยกว่า 200,000 ลูก
พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานล้งในพื้นที่ จำนวน 5 ล้ง รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกร จำนวนรวมทั้งสิ้น 38,000 ลูก/วัน รวม 1,140,000 ลูก/เดือน และยังมีการเชื่อมโยงมะพร้าวออกจากพื้นที่ไปยังโรงงานปลายทางจำนวน 300,000 ลูก
พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานโรงงานแปรรูปฯทั้งอุตสาหกรรมกระป๋อง แปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นในจังหวัดเปิดการรับซื้อมะพร้าว 84,500 ลูก/วัน และเนื้อมะพร้าวขาวเพิ่มเติม 195,000 ลูก/ วัน
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานล้งในเครือข่ายของโรงงานแปรรูป ในพื้นที่ อ.สิชล อ.ท่าศาลา และ อ.ขนอม สั่งซื้อผลผลิตและส่งมอบแล้ว รวมประมาณกว่า 320,000 ผล และจะยังคงซื้อต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน ได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิ โรงงานแปรรูปมะพร้าว โดยขอความร่วมมือโรงงานเข้ารับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และได้ขอให้ผู้นำเข้าและโรงงาน รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อน และให้ชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ เพื่อใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักไปก่อน