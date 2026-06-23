“พาณิชย์”นำคณะผู้ส่งออก พบภาครัฐ-เอกชน ผลักดันขายข้าวไทยตลาดเกาหลีใต้

กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้ส่งออกข้าวไทย พบกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท และ Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลการนำเข้าข้าว ได้ข้อมูลเด็ด เกาหลีใต้ผลิตข้าวได้ไม่พอ ต้องนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปและบริโภค เผยข้าวไทยเริ่มเป็นที่นิยม ส่วนการพบผู้นำเข้า ยืนยันซื้อข้าวไทยต่อเนื่อง มั่นใจผลักดันส่งออกข้าวไทยเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ได้เพิ่มขึ้นแน่
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดคณะผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 7–10 มิ.ย.2569 นำโดยนางชนินทร หริ่มเจริญ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ว่า คณะได้พบหารือกับกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายภาคการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าวของเกาหลีใต้ และหน่วยงาน Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ของเกาหลีใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการประมูลนำเข้าข้าวของเกาหลีใต้ โดยเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง 2 ฝ่าย
โดยในที่ประชุม เกาหลีใต้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้ผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ประกอบกับต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง จึงนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 408,700 ตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณตามที่ได้ตกลงภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) โดยข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้ง ขนม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนที่เหลือประมาณ 10-20% นำไปใช้เพื่อการบริโภค แต่ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและจำนวนประชากรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อพยพเข้ามาอาศัยในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการข้าวในร้านอาหารและโรงแรมเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวไทย ซึ่งจากผลสำรวจความต้องการข้าวของหน่วยงาน aT พบว่า ขณะนี้ข้าวไทยเป็นที่นิยมและชื่นชอบอย่างแพร่หลายในเกาหลีใต้
ทั้งนี้ คณะยังได้พบหารือกับผู้บริหารบริษัท POSCO International ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ของเกาหลีใต้และนำเข้าข้าวไทยมาโดยตลอด โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น เนื่องจากบริษัท POSCO มีความคุ้นเคยกับผู้ส่งออกข้าวไทยมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทได้ชื่นชมข้าวไทยในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งผู้ส่งออกข้าวไทยที่ส่งมอบข้าวเป็นไปตามสัญญาและตรงต่อเวลาและทันต่อความต้องการมาโดยตลอด และยืนยันว่าจะนำเข้าข้าวไทยต่อไป โดยฝ่ายไทยได้ขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนนำเข้าข้าวไทยมาย่างยาวนาน และย้ำว่า ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับบริษัทในทุกสถานการณ์
“เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการนำเข้าข้าวเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีความต้องการข้าวในเชิงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนี้เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤติอุปทานในประเทศตึงตัว ราคาจำหน่ายข้าวในประเทศสูงขึ้น และรัฐบาลต้องนำข้าวในสต็อกออกมาระบายเพื่อบรรเทาสภาวะการณ์ดังกล่าว จึงเป็นจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการส่งเสริมและผลักดันข้าวไทยไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น”นางอารดากล่าว
นอกจากนี้ คณะยังได้ปะหารือกับผู้ประกอบการไทยในงาน Seoul food & Hotel ณ KINTEX (Korea International Exhibition Center) เมืองโกยาง โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการจากทั่วโลก มาเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–12 มิ.ย.2569 โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดงกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นผู้ประกอบการไทยประมาณ 33 ราย นำสินค้ามาจัดแสดงในพื้นที่ Thailand Pavilion ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ซึ่งงานดังกล่าวนับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นความต้องการข้าวไทยในเกาหลีใต้ให้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปเกาหลีใต้ ประมาณ 17,500–54,000 ตันต่อปี โดยในช่วง 4 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-เม.ย) ไทยส่งออกข้าวไปเกาหลีใต้แล้วประมาณ 4,900 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวกล้อง ร้อยละ 62 รองลงมาเป็นข้าวขาว ร้อยละ 28 และที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมไทย ทั้งนี้ ด้วยเกาหลีใต้นำเข้าข้าวด้วยวิธีการเปิดประมูล โดยมีหน่วยงาน aT ทำหน้าที่เปิดประมูล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ของเกาหลีใต้ ดังนั้น การนำคณะผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนเกาหลีใต้เพื่อพบกับกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงาน at ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเข้าข้าวของเกาหลีใต้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวที่ดีระหว่างไทย–เกาหลีใต้