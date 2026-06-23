รฟท.เซ็นจ้างที่ปรึกษาคุมก่อสร้าง”สีแดง"ต่อขยาย 2 เส้นทาง 10 ก.ค.นี้ดีเดย์ 15 ก.ค. NTP ลุยตอกเข็ม

บอร์ดรฟท.เคาะจ้าง”เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง”166.7 ล้านบาท คุมก่อสร้างสายสีแดงเข้ม“รังสิต-มธ.รังสิต”เตรียมเซ็นสัญญาพร้อม สีแดงอ่อน”ตลิ่งชัน-ศาลายา" 10 ก.ค.นี้ คาดออก NTP ก่อสร้าง 15 ก.ค. อัดงบ 399.8 ล้านบาทจ้างบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ “ทุ่งสง – กันตัง”เสริมโครงสร้างทางเพิ่มความปลอดภัย
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569ที่ประชุมคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ที่มี นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน มีมติอนุมัติสั่งจ้างงานจ้างกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงเงินค่าจ้าง 166,737,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้ได้รับคะแนนคุณภาพสูงสุด และเสนอราคาที่เหมาะสม ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ คาดว่า จะลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างวันที่ 10 ก.ค. 2569
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2569 บอร์ดรฟท.ได้ อนุมัติสั่งจ้างกิจการค้าร่วม (Consortium) ในนามกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1.บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Lead Firm) 2.บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด 3.บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และ สถานีบ้านฉิมพลี) ในราคาค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 392 ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว ดังนั้นจะมีการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 10 ก.ค. 2569 พร้อมกันด้วย
สำหรับการก่อสร้างนั้น คาดว่าจะออก NTP ให้เริ่มงานก่อสร้าง ในวันที่ 15 ก.ค. 2569 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน (3 ปี) กำหนดแล้วเสร็จในปี 2572
รฟท.ได้ลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย (สีแดงเข้ม) ช่วงรังสิต–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ระยะทาง 8.84 กม. มูลค่าโครงการ 6,057 ล้านบาท และ สัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย (สีแดงอ่อน) ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา ระยะทาง 20.50 กม. กับ กิจการร่วมค้า ยูที (ประกอบด้วย 1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(Lead Firm) และ 2.บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด มูลค่าโครงการ 14,720 ล้านบาท (
@ เคาะงบ 399.8 ล้านบาทจ้างบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ “ทุ่งสง – กันตัง”
นอกจากนี้ บอร์ดรฟท.ยังได้อนุมัติจ้างบริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ดำเนินงานบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ
ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - กันตัง 1 ช่วง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วงเงินค่าจ้าง 399.80 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน นับถัดจากวันรับมอบพื้นที่
สำหรับเส้นทางช่วงดังกล่าวมีปัญหาสภาพโครงสร้างทาง ได้แก่ คันทางรถไฟอ่อนตัวและสูญเสียกำลังต้านทานแรงเฉือน หินโรยทางแตกหัก ปนเปื้อน และจมตัวในคันทาง ประสิทธิภาพการระบายน้ำของชั้นดินถมและหินโรยทางลดลง เกิดหลุมหิน (Ballast Pocket) จากแรงดันน้ำส่วนเกิน รอยเชื่อมเทอร์มิตของรางมีข้อบกพร่อง
มิติทางเรขาคณิตของทางไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงสร้างทาง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการเดินรถ
นอกจากนี้ยังเห็นชอบ จ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 257.84 ล้าน บาท ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล กำจัดแมลงรถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางชื่อ ระยะเวลาจ้าง 3 ปี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารายเดียวที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณ โดยการดำเนินการมีความจำเป็นเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลง