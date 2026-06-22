กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่ ติวเข้มผู้ประกอบการ เตรียมใช้ประโยชน์ FTA อาเซียน-แคนาดา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-แคนาดา เผยมีโอกาส ขายสินค้าและธุรกิจบริการเป็นจำนวนมาก เผยไทยยังเดินหน้าทำ FTA ไทย-แคนาดา ควบคู่กันไปด้วย เตรียมเสนอ ครม.ไฟเขียว ก่อนเริ่มเจรจาไตรมาส 4 ปีนี้
น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสตลาดอเมริกาเหนือ ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Free Trade Agreement: ACAFTA) และการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลง ซึ่งกรมได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มากประสบการณ์ ร่วมเสวนาถึงโอกาส ความท้าทาย อีกทั้งกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดา และแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 70 คน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน FTA ของไทยครอบคลุมการค้าประมาณ 60% ของการค้าไทยกับโลก ความตกลง ACAFTA ถือเป็นความตกลงฉบับแรกของไทยที่ทำกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจากการลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งมาตรการภาษีและมิใช่ภาษี และสร้างทางเลือกใหม่ในการขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งมีการเติบโตสูงในตลาดแคนาดาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีกำลังซื้อสูง และความตกลง ACAFTA ยังครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าที่มีความโปร่งใส และคาดการณ์ได้ในการเข้าสู่ตลาดแคนาดา ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
โดยการสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้สะท้อนมุมมองร่วมกันว่า แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน แต่แคนาดาเป็นตลาดกำลังซื้อสูงที่เป็นโอกาสทางการค้าในสินค้าและบริการของไทย และการขยายความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาที่แคนาดามีความเชี่ยวชาญได้อีกมาก อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม (ข้าว อาหารทะเลแปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน ผลไม้กระป๋อง ไอศครีมผลไม้ ของทานเล่นเพื่อสุขภาพ) ธุรกิจสปาและสุขภาพ (Wellness) ดิจิทัลคอนเทนต์และเกมออนไลน์ พลังงานสะอาด และบริการวิชาชีพ (วิศวกร สถาปนิก) ดังนั้น ผู้ประกอบการควรศึกษาจุดเด่นของสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคแคนาดาอย่างรอบด้าน เนื่องจากแคนาดามีสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว
น.ส.โชติมากล่าวว่า นอกจาก FTA อาเซียน-แคนาดา ไทยยังเดินหน้าแผนเปิดการเจรจา FTA ไทย-แคนาดา ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าจากความตกลง ACAFTA ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเสนอกรอบการเจรจาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเปิดการเจรจาได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
ในปี 2568 การค้าระหว่างไทยและแคนาดา มีมูลค่า 3,915.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.44% โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 2,587.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.25% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 1,327.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.82% สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ปุ๋ย และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ