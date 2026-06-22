DITP จัดบุฟเฟต์ทุเรียนในฮ่องกง ผู้บริโภคตอบรับล้นหลาม ข้าวเหนียวทุเรียนมาแรง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดบุฟเฟต์ทุเรียนในฮ่องกง ผู้บริโภคตอบรับล้นหลาม เหตุมีทุเรียนให้เลือกบริโภคเพียบ ทั้งก้านยาว หมอนทอง ชะนี พวงมณี หลงลับแล นวลทองจันทร์ ส่วนข้าวเหนียวทุเรียนมาแรงสุด หลายคนเพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรก แต่ชอบสุด ๆ ร้านอาหารเตรียมทำเป็นเมนูประจำทุกปี ส่วนการโปรโมตโดย KOL – Influencer สร้างภาพลักษณ์ทุเรียนไทยได้ดีขึ้น กระตุ้นบริโภคได้มากขึ้น
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งขยายตลาดสินค้าไทยและเสริมแกร่ง SME บุกตลาดออนไลน์ ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุเรียนร่วมกับร้านอาหารไทย และผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL – Influencer) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลไม้ไทย และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในฮ่องกง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลิต ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
โดยทูตพาณิชย์รายงานว่า มีการจัดบุฟเฟต์ทุเรียน (Durian Buffet) ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคครอบครัว คนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน รวมทั้งผู้บริโภคหน้าใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอทุเรียนสายพันธ์ต่าง ๆ ของไทย ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสทดลองชิมทุเรียนหลากหลาย และสามารถไปเลือกซื้อสายพันธุ์ที่ชื่นชอบในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดที่มีจำหน่ายทั่วไปในฮ่องกง
สำหรับกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน ได้จัดที่ร้านอาหารไทย Thaiology จำนวน 2 รอบ สามารถรองรับผู้บริโภคได้รอบละกว่า 70 คน มีการนำเสนอทุเรียนหลากหลายสายพันธ์ เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี พวงมณี หลงลับแล นวลทองจันทร์ เป็นต้น และจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหาร Thai SELECT จัดเมนูพิเศษ (Dessert of the Week) โดยร้านอาหาร Thai SELECT นำเสนอเมนูพิเศษของหวานจากทุเรียน เช่น ข้าวเหนียวทุเรียน เพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้ รับประทานทุเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งนี้ ร้านอาหาร Thai SELECT ที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1.ร้าน APINARA Thai Cuisine and Bar Shop 205, Level 2, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty 2.ร้าน Nara (Tsim Sha Tsui) Shop 3302, 3/F, Gateway Arcade, Harbour City, 3-27 Canton Road, TST 3.ร้าน Nara (Shatin) Shop 507, 5/F, New Town Plaza Phase I, 18-19 ShaTin Centre Street, Shatin 4.ร้าน Wong Chun Chun B/F – 1/F, Bel Shine Centre, 23 Tak Ku Ling Road, Kowloon City 5.ร้าน Aroi Thai Shop G07, G/F, Temple Mall North, 136 Lung Cheung Road, Wong Tai Sin
“การจัดงานครั้งนี้ เมนูพิเศษข้าวเหนียวทุเรียน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ผู้บริโภคหลายรายไม่เคยรับประทานทุเรียนในรูปแบบนี้ เมื่อทานแล้ว ก็รู้สึกชื่นชอบ โดยผู้บริหารร้านแจ้งว่าจะนำเสนอเมนูข้าวเหนียวทุเรียนเป็นประจำทุกปี และอาจทดลองนำเสนอเมนูพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ลอดช่องทุเรียน และบัวลอยทุเรียน เป็นต้น มาให้บริการกับผู้บริโภคด้วย”น.ส.สุนันทากล่าว
น.ส.สุนันทากล่าวว่า สำหรับการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ผ่าน KOL และ Influencer คือ Ms.Vivian Chan และ Snappy ทูตพาณิชย์รายงานว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้บริโภคฮ่องกงเกี่ยวกับทุเรียนไทย เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนไทยหลากหลายสายพันธ์ ซึ่งสามารถช่วยขยายระยะเวลาการบริโภคทุเรียนไทย เนื่องจากแต่ละสายพันธ์มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน กิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน (Durian Buffet) ได้นำเสนอทุเรียนหลายสายพันธุ์ประกอบด้วย ก้านยาว หมอนทอง ชะนี พวงมณี หลงลับแล นวลทองจันทร์ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิม
โดยผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างการรับรู้ได้ในวงกว้างต่อทุเรียนไทย และเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 349,043 ครั้ง ทุเรียนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบทุเรียนอยู่แล้ว และสามารถดึงดูดผู้บริโภครายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคในฮ่องกงรู้จักทุเรียนสายพันธุ์หลากหลายของไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการส่งออกให้แก่เกษตรกรและผู้ส่งออกทุเรียนไทยจากทุกภูมิภาค ส่วนการจัดเมนูพิเศษ นำเสนอข้าวเหนียวทุเรียนร่วมกับร้านอาหาร Thai SELECT ช่วยส่งเสริมการบริโภคทุเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเสนอความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคและร้านอาหารไทย และส่งเสริมการส่งออกทุเรียนไทยในระยะยาว