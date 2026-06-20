“พาณิชย์”ผนึก 2 กมธ.สภาผู้แทนราษฎร ติดตามแก้ปัญหานอมินีห้วยขวาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมร่วม 2 กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการแก้ปัญหานอมินีเขตห้วยขวาง พร้อมลงพื้นที่ดูความคืบหน้า เผยล่าสุดได้ส่งข้อมูลนิติบุคคล 53 รายให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเชิงลึก และเตรียมตรวจร้านอาหารในห้วยขวางเชิงลึก 112 ราย หลังได้ข้อมูลจากเขต ส่วนอีก 49 เขตในกรุงเทพฯ รอข้อมูลก่อนเข้าตรวจต่อไป
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมลงตรวจพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูงและติดตามเฝ้าระวังธุรกิจต่างชาติที่อาจมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยเฉพาะนอมินีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2569 ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทีมปราบนอมินีได้ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดตามปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวาง ตรวจดูสภาพพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้น หรือนอมินี รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทย
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการติดตามสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรและนักลงทุนต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทีมปราบนอมินี ของกรม ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการหลีกเลี่ยงกฎหมายของผู้ประกอบการที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ด้วยการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้าถือหุ้นแทน เพื่อปกปิดการเป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง และมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การค้าปลีก ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นกิจการสงวนสำหรับคนไทย ซึ่งพบว่ามีความพยายามใช้โครงสร้างนิติบุคคลโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมาย อันอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กรมได้นำส่งข้อมูลนิติบุคคลรวม 53 ราย ให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติ เพื่อนำผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมาลงโทษให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่โดยละเอียดอีกขั้นหนึ่งแล้ว
สำหรับพื้นที่เขตห้วยขวาง กรมได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว 112 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก สำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก 49 เขต กรมได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้ว รอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไป
“การแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จได้เพียงลำพังเพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบนอมินี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ความร่วมแรงร่วมใจกันที่เกิดขึ้นจะช่วยรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า คุ้มครองผู้ประกอบการไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ”นายพูนพงษ์กล่าว
ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการและนักลงทุนให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ แต่จะไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้นอมินีหรือมิจฉาชีพฉวยโอกาสทำลายเศรษฐกิจและประเทศไทย โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีในทุกพื้นที่ หากธุรกิจรายใดเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยเด็ดขาด และจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด ทั้งนี้ การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม