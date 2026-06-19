“วราวุธ”นำทีมรับฟังความคิดเห็นSMEs จ.อุดรธานี ยัน”พร้อมเป็นลมใต้ปีก”-ตรวจเยี่ยมโครงการโพแทชฯ

“วราวุธ” ลงพื้นที่อุดรธานี แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภาคอุตสาหกรรม ยืนยัน ก.อุตฯ จะเป็นลมใต้ปีกให้ให้กับผู้ประกอบการ และตรวจเยี่ยมเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ย้ำให้คำนึงสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบข้างอย่างจริงจัง ด้านเอเชีย แปซิฟิกฯยันการบริหารงานยึด 5 เสาหลัก คาดว่าเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570 และผลิตเชิงพาณิชย์2573
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวรวุฒิ หิรัญไพศาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโส บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ
นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ดำเนินการเพื่อผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี ครอบคลุมพื้นที่คำขอประทานบัตรประมาณ 26,400 ไร่ ซึ่งมีโปรแตสสะสมอยู่นั้น แสดงให้เห็นว่าจากเกลือที่ทับถมกันจนกลายเป็นหิน ทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้สูงสุด โดยคำนึงถึงคนในพื้นที่ต้องไม่ได้รับผลกระทบและต้องอยู่ได้เป็นปกติ
จากการรับฟังรายงานของบริษัท เชื่อว่ามีความตั้งใจในการประกอบกิจการที่คำนึงถึงชุมชนรอบข้างอย่างจริงจัง มีการใช้หลักในการบริหารงาน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดำเนินการด้วยหลัก ESG ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดูแลสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส การสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนรับฟังความคิดเห็นต่างๆด้วย เนื่องจากการทำเหมืองอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแต่ผู้ประกอบการได้มีการดูแลชุมชนรอบข้าง ทั้งเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ การเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน รวมไปถึงการดูแลตรวจสุขภาพ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ สถานประกอบการก็อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข สิ่งนี้ถือเป็นหลักสำคัญในการประกอบการ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะสร้างรายได้ในรูปแบบค่าภาคหลวงและภาษี 7.7 หมื่นล้านบาท
นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโส บริษัท เอเซีย แป
ซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่าโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี มีแนวทางในการบริหารงานของโครงการโดยยึด 5 เสาหลัก ได้แก่ 1. Modern Technology การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล 2. Green Mining การมุ่งมั่นที่จะทำเหมืองอย่างรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อโลกที่ยั่งยืน
3. ESG ความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดูแลสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 4. Win - Win Benefits การสร้างคุณค่าร่วมกัน ทั้งองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 5. Public Participation การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมพัฒนาเพื่อความ
เข้าใจที่ดีและการอยู่ร่วมกัน
ปัจจุบันโครงการโปแทช อุดรธานีอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2570 เริ่มผลิตและจำหน่ายแร่ในปี 2573 ปริมาณแร่สำรองของโครงการประมาณ 270 ล้านตัน เป็นแร่ที่คาดว่าจะทำเหมืองแร่ได้ 85 ล้านตัน
วันนี้ ( 19 มิ.ย. 2569 ) นายวราวุธ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยเวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำแหล่งทุนสินเชื่อมาช่วยเหลือให้รอดจากวิกฤต และติดปีกความรู้ไปต่อสู้กับตลาดการค้า เช่น คาร์บอนเครดิต ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อให้ SME มีองค์ความรู้ไม่แพ้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย
“กระทรวงอุตฯจะเป็นลมใต้ปีกให้กับ SMEs ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และถือเป็นนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยต้องอยู่ให้ได้ เพราะการเติบโตของคนทุกกลุ่มคือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะเติมวิตามินองค์ความรู้ และต่อไปยังจะต้องช่วยขายในโลกออนไลน์เพิ่มเติม”