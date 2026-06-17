อาเซียน-เกาหลี อัปเกรด FTA เพิ่มประเด็นการค้าสมัยใหม่ ตั้งเป้าจบปี 70

อาเซียน-เกาหลี ยกระดับความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า 17 ปี เพิ่มประเด็นสำคัญสมัยใหม่ ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ขยายโอกาสการค้า การลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ตั้งเป้าสรุปการเจรจาภายในปี 70
นางอุมาพร ฟูตระกูล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากน.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี หรือ AKFTA Upgrade JC ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย.2569 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้กำหนดแผนงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้การเจรจาบรรลุข้อสรุปอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2570
ทั้งนี้ การประชุม AKFTA Upgrade JC ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงความตกลง AKFTA ซึ่งมีผลใช้บังคับกับไทยมาแล้วกว่า 17 ปี ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้การยกระดับความตกลงฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสมัยใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ขยายโอกาสการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
โดยการประชุม JC ครั้งนี้ จัดขึ้นควบคู่กับการประชุมคณะทำงาน 13 คณะ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าสินค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยไทยได้เสนอให้คณะทำงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีศักยภาพ
“ไทยพร้อมทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการเจรจายกระดับความตกลง AKFTA ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคธุรกิจและประชาชนของทุกฝ่าย โดยการประชุม AKFTA Upgrade JC ครั้งที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือน ก.ย.2569”นางอุมาพรกล่าว
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทย โดยในปี 2568 การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี มีมูลค่า 15,567.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.74% และในช่วง 4 เดือนของปี 2569 (ม.ค.-เม.ย.) การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี มีมูลค่า 6,565.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.93% โดยไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี มูลค่า 1,998.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.86% และไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี มูลค่า 4,566.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.30% ขาดดุลการค้า 2,567.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม น้ำตาลทราย แผงวงจรไฟฟ้า และน้ำมันสำเร็จรูป และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ