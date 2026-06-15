DITP ลุยดันสินค้าเกษตรนวัตกรรม-แปรรูปไทย สู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงพื้นที่ดูงานที่ GranMonte Vineyard & Winery และ Khao Yai Vanilla อ.ปากช่อง ประกาศแผนผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับสินค้าสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม เกษตรยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยหาตลาดส่งออก
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้บริหาร นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดี นางสุภาพร สุขมาก รองอธิบดี เจ้าหน้าที่กรม และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13–14 มิ.ย.2569 ณ GranMonte Vineyard & Winery และ Khao Yai Vanilla อำเภอปากช่อง ว่า DITP ได้กำหนด 4 กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลก ด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และระบบตรวจสอบย้อนกลับ การรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AgriTech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ DITP ยังจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การส่งออก การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อาทิ งาน THAIFEX–Anuga Asia , งาน ANUGA ประเทศเยอรมนี, งาน SIAL ประเทศฝรั่งเศส, งาน Gulfood สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ งาน FOODEX Japan ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าทั่วโลก ติดตามแนวโน้มตลาด และขยายโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดย GranMonte Vineyard & Winery เป็นหนึ่งในธุรกิจเป้าหมายที่ DITP ต้องการส่งเสริม โดยมีการนำองุ่นสดจากแหล่งเพาะปลูกในเขาใหญ่มาพัฒนาเป็นไวน์ น้ำองุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพิ่มหลากหลายประเภท ปัจจุบันมีการส่งออกไปยังสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านไวน์อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการนำเสนอศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในเวทีสำคัญระดับโลก อาทิ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และได้ร่วมออกงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026
ส่วน Khao Yai Vanilla เป็นผู้พัฒนาฝักวานิลลาคุณภาพสูงผ่านกระบวนการบ่ม (Vanilla Curing Process) จนกลายเป็นวัตถุดิบพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่พร้อมต่อยอดสู่สินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่ม เช่น น้ำตาลวานิลลา น้ำผึ้งวานิลลา และผงวานิลลา โดยมีแผนส่งออกมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในช่วงปี 2570–2580 มุ่งเจาะตลาดสำคัญ ได้แก่ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นตลาดวานิลลาคุณภาพสูง และเกาหลีใต้ที่มีความต้องการสารสกัดวานิลลาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ทั้ง GranMonte และ Khao Yai Vanilla เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นผ่านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว จนกลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง DITP จะเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการในทุก ๆ ช่องทาง ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าพรีเมียมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”น.ส.สุนันทากล่าว
นอกจากนี้ DITP ยังมีแผนร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาในการช่วยยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะมีสินค้าที่น่าสนใจและมีศักยภาพอีกมากมาย อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวระยะเม่า แยมผลไม้เพื่อสุขภาพ หมี่โคราชพร้อมรับประทาน เห็ดเข็มทองอบกรอบ ต้มยำกุ้งกรอบ น้ำพริกแซลมอล น้ำพริกเห็ดหอม ซอสและเครื่องปรุงรส นมอัดเม็ดออแกนิคและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไข่ผำ ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้า และหาตลาดให้สินค้าไทยต่อไป
ในปี 2568 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป 14,997.79 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 492,285.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79% และช่วง 4 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 5,229.46 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 163,854.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% สะท้อนถึงศักยภาพและความต้องการสินค้าเกษตรแปรรูปไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทยในระยะยาว