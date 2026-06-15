ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ค.69 พุ่ง 7.2% เจอผลกระทบพลังงาน-ค่าขนส่งเพิ่ม

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พ.ค.69 เพิ่ม 7.2% มีต้นเหตุจากราคาพลังงานและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทำผู้ประกอบการทยอยปรับราคาสินค้าขึ้น ทั้งหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ คาด มิ.ย.69 ขยับขึ้นอีก
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน พ.ค.2569 เท่ากับ 113.8 เพิ่มขึ้น 7.2% เนื่องจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการจึงทยอยปรับราคาสินค้าสูงขึ้นตามห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้นทุกหมวด ทั้งหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
สำหรับรายละเอียดสินค้าหมวดต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่ม 1.7% จากการสูงขึ้นของบานหน้าต่าง บานประตู ไม้แบบวงกบหน้าต่าง และไม้โครงคร่าว จากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งปรับสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน หมวดซีเมนต์ เพิ่ม 2.4% จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และปูนซีเมนต์สำเร็จรูป จากต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่ม 9.5% จากการสูงขึ้นของคอนกรีตผสมเสร็จ คานคอนกรีตสำเร็จรูป และพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซล
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่ม 5.4% จากการสูงขึ้นของท่อเหล็กดำ เหล็กตัวซี ท่อสเตนเลส และลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง สูงขึ้นจากต้นทุนค่าระวางเรือระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเส้นทางเดินเรือทะเลแดงจึงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต และเศษเหล็ก) ที่ต้องนำเข้าสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง เพิ่ม 2.7% จากการสูงขึ้นของกระเบื้องเคลือบปูพื้น กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา และแผ่นหลังคาโปร่งแสง เนื่องจากราคาพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ) และวัตถุดิบ (สารเคลือบ แร่ซิลิกา) ปรับสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงทยอยปรับราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิต
หมวดวัสดุฉาบผิว เพิ่ม 0.8% จากการสูงขึ้นของสีเคลือบน้ำมัน สีน้ำอะคริลิค ทาภายในและทาภายนอก สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สารทำละลาย) หมวดสุขภัณฑ์ เพิ่ม 0.1% จากการสูงขึ้นของกระจกเงา ราวจับสเตนเลส และราวแขวนผ้าติดผนัง ตามการสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะกระจกและสเตนเลสที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้ในงานตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิ่ม 13.5% จากการสูงขึ้นของสายส่งกำลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT สายเคเบิล THW และสายไฟฟ้า VAF ตามต้นทุนวัตถุดิบหลัก (ทองแดง) ที่ปรับสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกเป็นผลจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และพลังงานสะอาดทั่วโลก ขณะเดียวกันอุปทานทองแดงในโลกยังเผชิญปัญหาการหยุดชะงักของเหมืองในประเทศผู้ผลิตหลัก (ชิลีและเปรู) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพิ่ม 11.2% จากยางมะตอยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ราคาปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มิ.ย.2569 คาดว่า จะยังขยายตัวต่อเนื่อง จากต้นทุนราคาวัตถุดิบ พลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคที่ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างหลายประเภทปรับตัวสูงขึ้น เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และท่อประปา เป็นต้น มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง จากความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ประกอบกับบางประเทศ (จีน) มีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าวัตถุดิบ เพื่อการใช้งานภายในประเทศ ส่งผลให้อุปทานในตลาดโลกอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง