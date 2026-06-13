กรมทรัพย์สินทางปัญญา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ผู้ทรงเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากไอพีเพื่อสังคม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งด้านกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขาดโอกาสในสังคม ตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก และผู้ต้องขัง ตลอดจนการสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆ อาทิ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยอย่างครบวงจร “มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขาดโอกาสในสังคม “มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์ช้างป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนรอบผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล เป็นต้น
นางอรมน กล่าวว่า ในมิติของทรัพย์สินทางปัญญา พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยมูลนิธิณภาฯ
ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “chann by NABHA” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสะท้อนการนำระบบทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ และสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสในสังคม อันสอดคล้องกับพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคม โดยทรงรับโอนลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมประเภททำนองและคำร้อง จำนวน 18 ผลงาน จากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ต้องขัง อาทิ เพลง Inspire เพลงสินค้าราชทัณฑ์ เพลงเจ้าหญิงนักกฎหมาย เพลงปริญญาในเรือนจำ และเพลงเสียงจากบางขวาง (ต้านยาเสพติด) เป็นต้น สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของบุคคล อันสอดคล้องกับพระกรณียกิจด้านการพัฒนาผู้ต้องขังและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดในสังคม ขณะที่มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริ ได้รับโอนลิขสิทธิ์ผลงาน “นาคา” ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทงานอื่นใด อันเป็นงานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ จากผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ยังได้รับโอนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นซีรีส์ชุด “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” จากกองทัพบก เพื่อส่งเสริมการนำผลงานลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมูลนิธิอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทรงออกแบบสายคล้องโทรศัพท์ จำนวน 3 แบบ และได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายมิติ ทั้งด้านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ไปจนถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง พร้อมน้อมรำลึกถึงพระวิริยะอุตสาหะ พระเมตตาธรรม และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยกรมฯ จะน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อภารกิจในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนสืบไป