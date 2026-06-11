กทพ.ปิดปรับปรุงด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย เริ่ม 11 มิ.ย. “4 ทุ่ม-ตี 5” เร่งเพิ่มช่อง Easy pass

กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย ทางออก 1 ช่องทางที่ 3 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มสัดส่วนช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ แบบอัตโนมัติ (Easy pass)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ. ได้ว่าจ้าง บริษัท ล็อกซเลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy pass) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงช่องเงินสดทางออก 1 ช่องทางที่ 3 เป็นช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ แบบอัตโนมัติ (Easy pass) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้อง ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย ทางออก 1 ช่องทางที่ 3 (ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย ทางออก 1 ช่องทางที่ 3
- วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 22.00 - 05.00 น.
- วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 22.00 – 05.00 น.
- วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น.
โดย กทพ. จะเปิดใช้งานช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy pass) ที่ด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย ทางออก 1 ช่องทางที่ 3 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
กทพ. ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
กทพ.ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง