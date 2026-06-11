ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยเดือน พ.ค.69 เพิ่ม 8.5% จากแรงกดดันราคาพลังงาน

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ค.69 เพิ่มขึ้น 8.5% จากแรงกดดันของราคาพลังงานในตลาดโลก ทำให้ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่งทยอยปรับขึ้นราคา และยังกระทบต่อเนื่อง ทำให้หมวดเกษตร มัน ยาง ปาล์ม ขยับขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง น้ำมัน ก๊าซ เพิ่มขึ้น และหมวดอุตสาหกรรม ก็เพิ่มขึ้น คาดเดือน มิ.ย.69 ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ค.2569 เท่ากับ 116.0 เพิ่มขึ้น 8.5% โดยมีปัจจัยสำคัญจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศชะลอการปรับลดราคาลง และผู้ประกอบการขนส่งทยอยปรับราคาขึ้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานในระยะยาว กระทบต่อต้นทุนในภาคการผลิตของหลายอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ และยังทำให้หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยับสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และทองคำ และหมวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตสำคัญบางรายการที่เป็นวัตถุดิบเกี่ยวเนื่องในภาคอุตสาหกรรม
โดยรายละเอียดดัชนีราคาผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง เพิ่ม 3.6% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ หัวมันสำปะหลังสด จากปริมาณผลผลิตที่นำเข้าผ่านชายแดนลดลง ยางพารา จากผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสูงขึ้น และผลปาล์มสด จากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลก สำหรับสินค้าที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก จากราคาส่งออกที่ยังคงหดตัวตามการแข่งขันในตลาดโลกที่สูง อ้อย จากฐานราคาในปีก่อนที่สูง ประกอบกับผลผลิตในปีนี้มีปริมาณสูง ผลไม้ (ทุเรียน สับปะรด มะพร้าว) จากปริมาณผลผลิตสูง ประกอบกับตลาดปรับลดราคารับซื้อ สุกรมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตสูง ในขณะที่ความต้องการบริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่ม 14.1% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น สินแร่โลหะ จากอุปทานในตลาดโลกมีจำกัด ประกอบกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยียังคงมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงานส่งผลให้ต้นทุนปรับสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำเหมือง จากความต้องการในภาคก่อสร้าง ประกอบกับต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่ม 9% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกส่งผลต่อความเสี่ยงด้านอุปทาน และต้นทุนการขนส่งในตลาดโลก กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี จากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และข้อจำกัดด้านการขนส่งวัตถุดิบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก จากปัจจัยด้านอุปทาน และการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองคำ) จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน มิ.ย.2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากต้นทุนการผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูงตามราคาพลังงานในตลาดโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูงแม้ว่าความผันผวนจะลดลง และต้นทุนด้านโลจิสติกส์และค่าขนส่งที่คาดว่าจะไม่ปรับตัวลงในระยะหนึ่ง แต่จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวช้าและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ทำให้การส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังราคาสินค้ายังทำได้อย่างจำกัด อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การขยายตัวของดัชนีราคาผู้ผลิตมีแนวโน้มที่จะชะลอลง