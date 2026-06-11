GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ลงนาม MOU กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ร่วมมือยกระดับการพิสูจน์หลักฐาน สำหรับสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมและการพิสูจน์หลักฐาน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการค้นหาความจริงและสร้างความยุติธรรมในสังคม
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ GIT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย “การส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่โปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และได้มาตรฐานสากล
“ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบเชิงลึกสำหรับอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ แนวทางการรับมือกรณีสำคัญเร่งด่วน รวมถึงการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรและการกำหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย และการพิสูจน์หลักฐาน”นายสุเมธกล่าว
สำหรับแนววทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จะมีการขับเคลื่อนและสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัญมณีศาสตร์ขั้นสูง มาปรับใช้ในงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการค้นหาความจริงและสร้างความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคม โดยมีขอบเขตความร่วมมือหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1.การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ (Capacity Building) โดย GIT จะสนับสนุนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
2.การวิจัยและนวัตกรรม (Research & Development) จะร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เท่าทันต่อรูปแบบอาชญากรรมและการปลอมแปลงในปัจจุบัน
3.การสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Technical Support) จะร่วมมือในกระบวนการทดสอบ วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจกองพิสูจน์หลักฐานกลางในกรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
การลงนาม MOU ครั้งนี้ มี พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) GIT พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และมีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน GIT ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (สวนพลู)