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การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

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GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ลงนาม MOU กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ร่วมมือยกระดับการพิสูจน์หลักฐาน สำหรับสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมและการพิสูจน์หลักฐาน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการค้นหาความจริงและสร้างความยุติธรรมในสังคม

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ GIT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย “การส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่โปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และได้มาตรฐานสากล

“ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบเชิงลึกสำหรับอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ แนวทางการรับมือกรณีสำคัญเร่งด่วน รวมถึงการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรและการกำหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย และการพิสูจน์หลักฐาน”นายสุเมธกล่าว


สำหรับแนววทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จะมีการขับเคลื่อนและสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัญมณีศาสตร์ขั้นสูง มาปรับใช้ในงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการค้นหาความจริงและสร้างความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคม โดยมีขอบเขตความร่วมมือหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1.การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ (Capacity Building) โดย GIT จะสนับสนุนการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

2.การวิจัยและนวัตกรรม (Research & Development) จะร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เท่าทันต่อรูปแบบอาชญากรรมและการปลอมแปลงในปัจจุบัน

3.การสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Technical Support) จะร่วมมือในกระบวนการทดสอบ วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจกองพิสูจน์หลักฐานกลางในกรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

การลงนาม MOU ครั้งนี้ มี พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) GIT พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และมีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน GIT ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (สวนพลู)







GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ
GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ
GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ
GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ
GIT ลงนาม MOU สพฐ.ตร. ร่วมมือยกระดับพิสูจน์หลักฐานอัญมณี เครื่องประดับ