DITP ชี้เป้าส่งออกอาหารออร์แกนิก อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ขายตลาดสเปน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของชาวสเปน พบแนวโน้มนิยมสินค้ออร์แกนิก และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากขึ้น เหตุให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เผยสินค้าไทยมีโอกาสขาย หลังเป็นผู้ผลิตทั้งอาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แนะชูจุดเด่นจากธรรมชาติสมุนไพร
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.พัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ถึงผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของชาวสเปน การเติบโตของตลาดอาหารออร์แกนิกและอาหารเสริมในตลาดสเปน และโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เจาะเข้าสู่ตลาดสเปนและยุโรปของผู้ส่งออกไทย
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการสำรวจตลาดว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สเปนได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืน เป็นหัวใจหลัก ส่งผลให้ตลาดอาหารออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีพลวัตสูงที่สุดของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน สำหรับกลุ่มอาหารออร์แกนิกที่มีการเติบโตสูง เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารหมักดอง อาหารสำหรับเด็ก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากพืช ส่วนอาหารเสริมที่มีการเติบโต เช่น อาหารเสริมประเภทวิตามิน แร่ธาตุ โปรไบโอติกส์ และอาหารเสริมเพื่อสมองและสุขภาพจิต ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ยังพบว่า ชาวสเปน 3 ใน 10 คน รับประทานอาหารเสริมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้น 1.6% โดยอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ วิตามินและแร่ธาตุรวม สัดส่วน 59.5% แมกนีเซียม สัดส่วน 43.4% สะท้อนถึงแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสารอาหารพื้นฐานและแร่ธาตุเฉพาะชนิดมากขึ้น โดยแคว้นบาเลนเซีย เป็นพื้นที่ ๆ มีการบริโภคอาหารเสริมสูงที่สุด ขณะที่กาตาลุญญา และกาลิเซีย มีอัตราการบริโภคต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
น.ส.สุนันทากล่าวว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในตลาดสเปน ถือเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าจับตามอง สำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกสินค้าอาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เข้าสู่ตลาดสเปนและสหภาพยุโรป โดยสินค้าที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ สินค้าที่ชูจุดเด่นด้านวัตถุดิบจากธรรมชาติ สมุนไพรไทย และสารสกัดจากพืชเขตร้อน ซึ่งตอบโจทย์ค่านิยมของผู้บริโภคยุโรปในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ความโปร่งใส และความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
ส่วนการเจาะตลาดสเปนและประเทศในสหภาพยุโรป เป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีกรอบกฎหมายและข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครอบคลุมตั้งแต่มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) การแสดงข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Labeling) การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) ไปจนถึง การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ดังนั้น การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านกฎระเบียบ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดยุโรปได้อย่างมั่นคง และสร้างความไว้วางใจกับคู่ค้าในระยะยาว