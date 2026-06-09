DITP ดึง “ออม สุชาร์” โปรโมตผลไม้ไทยในจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทย ที่เซี่ยงไฮ้ ผลตอบรับล้นหลาม ผู้บริโภคชาวจีนแห่กรี๊ด “ออม สุชาร์” หลังมาช่วยโปรโมต แชร์เคล็ดลับกินทุเรียนคู่มังคุด พร้อมดึง Ye Gelato ร้านไอศกรีมชื่อดัง จัดเมนูพิเศษรสผลไม้ไทย ฮอตไม่แพ้กัน และยังจับมือ Ole Supermarket ห้างค้าปลีกพรีเมียม ชูจุดขาย จำหน่ายผลไม้ไทยตลอดทั้งปี ตลอดจนผลไม้แปรรูป
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำประเทศเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยทุกแห่ง เร่งขยายตลาดตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ล่าสุดได้รับรายงานจาก นายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทย ภายใต้คอนเซปต์ “Thailand the land of tropical fruits” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนดีเกินคาด
โดยในการจัดงาน ได้มีการนำผลไม้คุณภาพสูงอย่าง ทุเรียน ทั้งหมอนทอง พวงมณี และก้านยาว มังคุด ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม เงาะ รวมถึงผลไม้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม และมะพร้าวน้ำหอม มาวางจำหน่าย และได้มีการเชิญศิลปินดาราชื่อดัง ออม สุชาร์ ร่วมโปรโมตผลไม้ไทย ช่วยสื่อสารให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดความเชื่อมั่นในรสชาติ พร้อมทั้งแชร์เคล็ดลับวิธีกินทุเรียนคู่กับมังคุดแบบคนไทย ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานคึกคักเป็นพิเศษ มีชาวจีนแห่ชม ชิม และซื้อสินค้ากันอย่างล้นหลาม และช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับ Ye Gelato ร้านไอศกรีมชื่อดัง ที่มีสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วจีน จัดทำเมนูพิเศษแบบ Limited Edition จำหน่ายในงานเทศกาลไทย ได้แก่ ไอศกรีมรสทุเรียนไทย ข้าวเหนียวมะม่วง มะพร้าว และชาไทย ช่วยสร้างกระแสนิยมและสอดแทรกเอกลักษณ์ไทยเข้าไปในวิถีชีวิตของคนจีนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ขณะเดียวกัน ได้จับมือกับห้าง Ole Supermarket ห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมในนครเซี่ยงไฮ้ โดยจะร่วมกันผลักดันให้ผู้บริโภคชาวจีนสามารถเข้าถึงผลไม้ไทยได้ตลอดทั้งปี โดยได้วางแผนการตลาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจน ซึ่งช่วงเวลาในเดือน เม.ย.-มิ.ย. เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภคทุเรียน มังคุด และเงาะ ส่วนเดือน ก.ค.-ส.ค. ก็จะมีมะพร้าวไทย ส่วนเดือน ก.ย. เป็นต้นไป จะเข้าสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงไหว้บรรพบุรุษ ส้มโอไทยได้รับความนิยมอย่างสูงในฐานะของขวัญของฝากระดับพรีเมียม รวมทั้งยังมีผลไม้แปรรูปที่หลากหลาย อาทิ ไอศกรีม ขนมหวาน คาเฟ และสแน็ก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนจีนยุคใหม่
นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากการเยี่ยมเยือนผู้นำเข้าผลไม้ไทย ได้รับข้อมูลว่าปีนี้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด และเสนอให้ไทยต้องเร่งทำการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำภาพลักษณ์ เพื่อทิ้งห่างคู่แข่งรายสำคัญอย่างเวียดนามที่มีปริมาณการส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และมาเลเซียที่ชูจุดเด่นทุเรียนระดับพรีเมียม