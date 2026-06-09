“พาณิชย์”จับมือ สกสว. เตรียมจัดงานใหญ่ “IP x Venture Rise Thailand”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ สกสว. เครือข่ายพันธมิตร เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 69 ภายใต้ชื่อ “IP x Venture Rise Thailand” หลังรวม 2 งาน IP Fair และ Venture Rise Thailand เข้ามาจัดด้วยกัน เพื่อช่วยเปิดเวทีกลางในการเชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย และผลงานนวัตกรรม สู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนอย่างครบวงจร
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน การเงิน และภาคการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2569 ภายใต้ชื่อ “IP x Venture Rise Thailand” เปิดเวทีกลางในการเชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย และผลงานนวัตกรรม สู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนอย่างครบวงจร
โดยการจัดงาน “IP x Venture Rise Thailand” ในปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และพลิกโฉมการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีระดับประเทศ โดยมุ่งยกระดับบทบาททรัพย์สินทางปัญญา จากการคุ้มครองสิทธิ์สู่การลงทุนและสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการผนึกกำลังของสองเวทีสำคัญ ได้แก่ งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) ของกรม และ Venture Rise Thailand ของ สกสว. เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงของไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเจรจาธุรกิจและการลงทุนที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในงาน IP x Venture Rise Thailand 2026 จะมีการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ผู้ประกอบการ และแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) มาจัดแสดงในรูปแบบ Innovation Showcase ไม่น้อยกว่า 230 ผลงาน ครอบคลุม 5 กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) เทคโนโลยีการเกษตร (Agri Tech) เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Technology) เทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Tech) และเทคโนโลยีสะอาด (Clean Tech) ซึ่งถือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนาส่งเสริมความรู้ (IP Seminar) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นระดับประเทศ (IP Champion) การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การขับเคลื่อนแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางการเงิน (IP Finance) การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า GI (GI Market) พร้อมด้วยกิจกรรมและบริการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย นวัตกรรม การเงิน กฎหมาย และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอีกเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดงาน IP x Venture Rise Thailand 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–29 ส.ค.2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย นวัตกรรม และการลงทุนของประเทศ ช่วยเร่งการนำผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และวางรากฐานระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP & Innovation Ecosystem) ของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว