ไทยร่วมเวที OECD 2026 ผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโต แข่งขันเป็นธรรม

“กิริฎา”เผยผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ไทยได้เน้นย้ำการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรม มีกฎระเบียบ และการกำกับดูแล โชว์นโยบายไทย มุ่งพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน ส่วนการประชุมรัฐมนตรี WTO ไม่เป็นทางการ หนุนการปฏิรูป WTO การพัฒนากฎเกณฑ์ด้านดิจิทัล ความยั่งยืน และการหารืออังกฤษ เผยหนุนไทยเป็นสมาชิก
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ระดับรัฐมนตรี (OECD Ministerial Council Meeting (MCM) 2026) ระหว่างวันที่ 3-4 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่า ได้เข้าร่วมหารือในหัวข้อที่กำหนดไว้ในปีนี้ คือ “Getting Industrial Policies Right for Open Markets, Growth and Prosperity” เพื่อหารือแนวทางจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว ควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้าง การแข่งขันที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายวีระพงษ์ ประภา ผู้แทนการค้าไทย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเข้าร่วมด้วย
โดยในการประชุม MCM 2026 ครั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำว่า การแข่งขันที่เป็นธรรม กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน OECD โดยไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด
ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ ตน และคณะ ยังได้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ Safeguarding Open Markets, Free and Fair Trade, and a Level Playing Field และได้เน้นย้ำว่า นโยบายอุตสาหกรรมควรมีความโปร่งใส มีเป้าหมายชัดเจน อิงข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยกตัวอย่างการดำเนินงานของไทยด้านการทบทวนกฎระเบียบ การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน โดยไทยยังเห็นความสำคัญของการรักษาพื้นที่เชิงนโยบายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ดร.กิริฎา กล่าวว่า สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering : IMG) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป WTO โดยไทยกล่าวสนับสนุนการปฏิรูป WTO ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมุ่งผลลัพธ์ที่ชัดเจน พร้อมยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจที่ยึดหลักฉันทามติยังเป็นรากฐานสำคัญของระบบการค้าพหุภาคี และไทยยังสนับสนุนการพัฒนากฎเกณฑ์ WTO โดยเฉพาะด้านดิจิทัลและความยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาพื้นที่เชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ส่วนการหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักร ได้หาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ทางการค้าและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ท่ามกลางสถานการณ์การผันผวนของการค้าโลก รวมทั้งสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD ของไทย โดยเฉพาะในด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance) การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct) และนโยบายการค้า (trade policy)
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดตั้งเมื่อปี 2504 โดยมีภารกิจหลัก คือ การจัดทำนโยบายที่เน้นการช่วยเหลือให้สมาชิกบรรลุถึงการเจริญเติบโต การจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ภายใต้การคลังที่มีเสถียรภาพ ผ่านการค้าบนพื้นฐานความเท่าเทียม ในปัจจุบันมีสมาชิก 38 ประเทศ และมีประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่น บราซิล เปรู โครเอเชีย อินโดนีเซีย และไทย