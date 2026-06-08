กทพ.ปิดทางลง M82 ด่านพันท้ายนรสิงห์ (ฝั่งขาเข้า) 9-24 มิ.ย. 69 เฉพาะช่วงกลางคืน

กทพ.แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82 ด่านพันท้ายนรสิงห์ (ฝั่งขาเข้า) วันที่ 9-24 มิ.ย. 69 เพื่อยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนทางด่วน "พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก" เฉพาะเวลากลางคืน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ.ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างจะดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพานบริเวณต่างระดับบางขุนเทียน จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ (ฝั่งขาเข้า) โดยเบี่ยงลงด่านพันท้ายนรสิงห์ เข้าถนนพระราม 2 (กม.16+000) ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิถุนายน 2569 เวลา 21.00-04.00 น. (เฉพาะเวลากลางคืน) หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
*โดยทางยกระดับ M82 (ขาออก) เปิดใช้งานปกติ
ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนเพื่อไปพระประแดง ทดแทน
กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน และหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08-4356-6129