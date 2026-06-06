Export Clinic สุดฮอต ผู้ประกอบการแห่ปรึกษาทำตลาดส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลจัดโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ประจำปี 2569 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX - Anuga Asia 2026 ผู้ประกอบการแห่เข้ารับคำปรึกษาทำตลาดส่งออก 160 รายจาก 109 บริษัท สนใจตลาดดูไบอันดับหนึ่ง ตามด้วยสิงคโปร์ โตเกียว โซล ซิดนีย์
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ประจำปี 2569 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX - Anuga Asia 2026 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ารับคำปรึกษาจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ผู้ช่วยทูตพาณิชย์) จาก 30 เมืองทั่วโลก ประกอบด้วย ภูมิภาคอาเซียน, ภูมิภาคจีน, ภูมิภาคแอฟริกา, ภูมิภาคตะวันออกกลาง, ภูมิภาคเอเชียใต้, ภูมิภาคอเมริกา, ภูมิภาคยุโรป และ CIS, ภูมิภาคญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย
โดยผลการจัดกิจกรรม มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาจากผู้ช่วยทูตพาณิชย์กว่า 160 ราย จาก 109 บริษัท คิดเป็นจำนวนการจับคู่เพื่อรับคำปรึกษากว่า 306 คู่ ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเกษตรแปรรูป, สินค้าสุขภาพ ความงาม และการแพทย์, สินค้าอุปโภค ไลฟ์สไตล์ และแฟชัน , สินค้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
ทั้งนี้ ตลาดที่ได้รับความสนใจในการเข้ามาขอรับคำปรึกษามากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.เมืองดูไบ 2.กรุงสิงคโปร์ 3.กรุงโตเกียว 4.กรุงโซล 5.นครซิดนีย์ 6.กรุงกัวลาลัมเปอร์ 7.นครเซี่ยงไฮ้ 8.กรุงจาการ์ตา 9.กรุงลอนดอน 10.เมืองฮ่องกง
“ประเด็นที่ผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษา มีตั้งแต่ลู่ทางการส่งออก การทำตลาด แนวโน้มความต้องการสินค้า กฎระเบียบการค้า ข้อกีดกันทางการค้าต่าง ๆ มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี รวมไปถึงขอคำปรึกษาในประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เจอ และขอให้ช่วยแก้ไข ซึ่ง DITP พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการทุกราย และพร้อมช่วยทั้งการสร้างโอกาสในการส่งออก การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง”น.ส.สุนันทากล่าว
อย่างไรก็ตาม DITP มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะทำตลาดต่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร.1169 หรือเว็บไซต์ www.ditp.go.th และติดตามโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม THAITRADE.COM คิดจะส่งออก นึกถึง DITP