“พาณิชย์”ติวผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน เตรียมใช้ประโยชน์งาน TCEX 2026

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเข้าร่วมงาน TCEX 2026 วันที่ 9-12 ก.ค.69 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ การเจรจาสัญญา เพื่อใช้ประโยชน์จากเวทีดังกล่าว สร้างโอกาสในการทำธุรกิจและสร้างรายได้
นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นประธานจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Character & Content Expo (TCEX) 2026 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเข้าร่วมในงาน TCEX 2026 ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ การเจรจาสัญญา การสร้างรายได้จาก Licensing ตลอดจนแนวทางการเข้าร่วมงานและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเวทีดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำหรับงาน TCEX 2026 กรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–12 ก.ค.2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ ถือเป็นมหกรรมแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจด้านคาแรกเตอร์ คอนเทนต์ และทรัพย์สินทางปัญญาสร้างสรรค์ของประเทศไทย ที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไทย กว่า 250 ราย มาไว้ในงานเดียว ครอบคลุมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Character & Art, Content & Story, Game & Interactive และ Creative Lifestyle พร้อมกิจกรรมสำคัญ ทั้งการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนในระดับสากล
โดยภายในงาน มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภาคธุรกิจ และผู้มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ อาทิ ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์การเจรจาสัญญาและการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ แนวทางการสร้างรายได้จาก Licensing รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการซื้อขายคาแรกเตอร์ในตลาดทั้งในและต่างประเทศจากคุณ PhuTwenty เจ้าของคาแรกเตอร์ Missing the Cat และคุณสืบสิริ ทวีผล ทนายความหุ้นส่วน บริษัทกฎหมาย Tilleke & Gibbins และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้ร่วมแนะนำแนวทางเข้าถึงแหล่งทุนและโครงการสนับสนุนสำหรับศิลปินและผู้ประกอบการสายคาแรกเตอร์ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ คอนเทนต์ ดิจิทัลคอนเทนต์ เกม แอนิเมชัน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Soft Power ของประเทศ โดยทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิ์ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ และขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับสากล กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลงานสร้างสรรค์ไปต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME และธุรกิจสร้างสรรค์ ให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลก