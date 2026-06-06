อาเซียนปิดดีล DEFA ถกคู่เจรจา ขยายการค้า รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ที่ฟิลิปปินส์ ได้สรุปผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) และรับรองแผนงาน ASEAN Single Window 2.0 Roadmap เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน อำนวยความสะดวกการค้า พร้อมหารือคู่ค้า จีน ญี่ปุ่น แคนาดา ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี เดินหน้าความร่วมมือการค้า รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/57 และการประชุมกับคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า ที่ประชุมได้เร่งสานต่อมติที่ประชุมรัฐมนตรีเมื่อเดือน พ.ค.2569 ขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ โดยได้บรรลุผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ซึ่งเป็นความตกลงระดับภูมิภาคแรกของโลกที่คาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าการค้าดิจิทัลของอาเซียนให้สามารถเติบโตได้ถึง 30% ภายในปี 2573 โดยพร้อมลงนามในปลายปีนี้ และรับรองแผนงาน ASEAN Single Window 2.0 Roadmap เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเสริมสร้างวามเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อรองรับการค้าไร้พรมแดนอย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับผลการหารือกับคู่เจรจาสำคัญ ได้เร่งเดินหน้าขยายความร่วมมือการค้า การลงทุน เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก และจะต้องมีข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในเดือน ก.ย.2569 โดยกับจีน ได้ผลักดันการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA 3.0) ให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ กับแคนาดา ทั้งสองฝ่ายจะเร่งเจรจาประเด็นคงค้าง ซึ่งรวมถึงการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนประเด็นการค้าใหม่ ๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ให้สามารถสรุปผลได้ตามเป้าหมายในปีนี้เช่นกัน
ฮ่องกง จะเร่งกระบวนการในประเทศเพื่อให้สามารถลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) โดยเร็วในปีนี้ และมีมติร่วมกับญี่ปุ่นในการเริ่มกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ การยกระดับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2552 ให้มีความทันสมัยและสอดรับกับบริบทการค้ายุคใหม่ และสาธารณรัฐเกาหลี ได้ติดตามความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA Upgrade) ซึ่งจะมีกำหนดจัดการเจรจาครั้งถัดไป วันที่ 8-12 มิ.ย.2569 โดยตั้งเป้าหมายการสรุปผลการเจรจายกระดับ AKFTA Upgrade อย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2570
นอกจากนี้ ได้หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพใหม่ ๆ อาทิ กลุ่มรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) 6 ประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิม และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาคในระยะยาว