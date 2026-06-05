“เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์” เทียบลอนดอนโมเดล ศูนย์การค้า Biophilic Design แรกของไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เตรียมเปิดให้บริการ “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” (Central Northville) โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี ‘The New District of North Bangkok’ ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 4,500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 59 ไร่ พื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) รวม 210,000 ตารางเมตร นำเสนอประสบการณ์ค้าปลีกรูปแบบใหม่ ที่ผสานแนวคิด Biophilic Design แห่งแรกของประเทศ เชื่อมธรรมชาติกับวิถีชีวิตเมือง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบโจทย์ Well-being และ Longevity พร้อมแผนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2570 เติมเต็มองค์ประกอบของมิกซ์ยูสอย่างสมบูรณ์ สะท้อนวิสัยทัศน์ A Future-Led Ecosystem ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างการเติบโตให้กับกรุงเทพฯ ตอนเหนือไปพร้อมกัน โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 3 ก.ค. 69
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “นนทบุรี เป็นเมืองศักยภาพสูง และเติบโตแข็งแกร่งในทุกมิติ ในฐานะเมืองรองรับการเติบโตของกรุงเทพฯ ทั้งในด้านการขยายตัวเมือง กำลังซื้อ และคุณภาพประชากร ด้วยศักยภาพของ Mega Infrastructure ที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ทำให้นนทบุรีกลายเป็นหนึ่งใน Strategic Growth Area สำคัญของประเทศ และเป็นฐานของกลุ่มครอบครัวเมืองกำลังซื้อสูงที่มองหา Quality Living หรือการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างเมือง และความสะดวก
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีปี 2566-2570 ในการยกระดับสู่การเป็น ‘เมืองน่าอยู่’ (Livable City) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และต่อยอดสู่การเป็น Smart City ในอนาคต ด้านความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัด (GPP) อันดับ 8 ของประเทศ หรือมากกว่า 405,296 ล้านบาทต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงถึง 213,992 บาทต่อคนต่อปี เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคค้าปลีก การผลิต และสุขภาพ
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนาเชื่อมั่นศักยภาพของนนทบุรีมาตลอด เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในพื้นที่วงแหวนรอบนอก (The Gateway & Satellite Cities) ที่มีศูนย์การค้าเซ็นทรัลถึง 4 สาขา ทั้งเซ็นทรัล เวสต์เกต, เวสต์วิลล์, แจ้งวัฒนะ และล่าสุดกับ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ซึ่งโมเดลการเติบโตนี้เทียบชั้นได้กับมหานครระดับโลกอย่าง ลอนดอน, โตเกียว ที่ในรัศมีไม่กี่กิโลเมตร มี Retail Infrastructure ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองประชากรที่หนาแน่นกว่า 1.8 ล้านคน รวมถึงประชากรแฝงในพื้นที่
โดยย่านนอร์ทวิลล์ มีศักยภาพในการเป็น Mega Hub ที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งใน 4 มิติหลักอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่
1) Connectivity & Transit Hub: จุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) อนาคตจะมีสายสีน้ำตาล และมีถนนสายสำคัญ เช่น ติวานนท์ งามวงศ์วาน ทางด่วนศรีรัช ใกล้มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่าง ถนนรัตนาธิเบศร์ กับถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวน รอบนอกฝั่งตะวันตก) ประตูสู่ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
2) Residential Hub: โครงการที่อยู่อาศัยใน Catchment Area กว่า 125
โครงการ มูลค่าตลาดรวมกว่า 90,000 ล้านบาท กว่า 55% เป็นกลุ่ม High-end ถึง ระดับ Luxury
3) Education, Healthcare & Government Hub: แวดล้อมด้วยสถาบันการ
ศึกษาชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติกว่า 136 แห่ง, โรงพยาบาล 18 แห่ง อาทิ เกษมราษฎร์อินเตอร์, นนทเวช และยังมีหน่วยงานสำคัญมากกว่า 15 แห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพาณิชย์, สนง.สลากกินแบ่ง, สนง.ปปช.
4) Cultural Tourism Hub: พื้นที่ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เกาะเกร็ด ท่าน่ำนนท์ และผลผลิตท้องถิ่นขึ้นชื่ออย่างทุเรียนนนท์
โดยเซ็นทรัลพัฒนามองเห็นศักยภาพของพื้นที่ในการเป็น ‘Center of the Center’ ของนนทบุรี จึงเปิดให้บริการเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่ปี 2546 และทำให้เรามั่นใจสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พัฒนาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ยกระดับและขยายไลฟ์สไตล์ให้เทียบเท่าใจกลางเมือง โดยทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิด วางแผน เพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิด Longevity และ Long-term Well-being สร้างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เป็น Centre of Life ที่รองรับคนทุกเจเนอเรชัน
จากการเจาะลึกข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค (Focus Group) ในพื้นที่รัตนาธิเบศร์ พบว่า ลูกค้าในย่านมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง มองหา Urban Lifestyle รูปแบบใหม่และ Recreation Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต นอกจากนี้ ปัจจุบันคนเมืองต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดสะสม การขาดเวลาออกกำลังกาย และปัญหามลภาวะ PM2.5 ประกอบกับพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ลดน้อยลง เซ็นทรัลพัฒนาจึงตั้งใจพัฒนาโครงการนี้ให้เป็น “Green Node” หรือปอดแห่งใหม่ของชุมชน
สอดคล้องกับ Global Trends คนเมืองยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ Green Space, Longevity & Well-being, Social Connectivity และ Multi-generations Lifestyle ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับโครงการระดับโลกอย่าง The Hyundai Seoul เกาหลีใต้ และ สนามบินชางฮี สิงคโปร์ ที่มี Indoor Garden ขนาดใหญ่ใจกลางโครงการ
นางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับศูนย์การค้า จากความสำเร็จของ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ต้นแบบ Semi-Outdoor และ Pet-Friendly แห่งแรก และ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ที่ยกระดับสู่ Low Carbon Mall แห่งอนาคต ล่าสุดเราพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งกับ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ (Central Northville) ในฐานะ ‘The New District of North Bangkok’ ภายใต้แนวคิด Biophilic Design เป็นแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคต โดยเป็น The First Fully Biophilic Indoor Garden ที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทย ออกแบบเน้นการดึงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ใช้งาน เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดความเครียด และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิด Social Introduction ที่เป็น Urban Experience ส่งผลให้คนอยากใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานขึ้น อยากพบปะ ใช้ชีวิต และแชร์ประสบการณ์ร่วมกันมากขึ้น
หัวใจสำคัญ คือการสร้าง ‘ประสบการณ์ร่วมกับธรรมชาติ’ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งแสงธรรมชาติ สายน้ำ รูปทรง Organic Form และวัสดุจากธรรมชาติ รวมถึงการเลือกใช้ต้นไม้เพื่อสร้าง Air Quality ภายในศูนย์การค้า ซึ่งเราคิด ตั้งแต่การวาง Master Plan ไปจนถึงการวางต้นไม้ เพื่อให้ธรรมชาติเติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้า ทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์คนเมืองและ Multi-Generation Lifestyle ที่กำลังมองหา Recreation Destination รูปแบบใหม่ - พื้นที่ที่รองรับทั้งการพักผ่อน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตกลางแจ้ง และ Community Lifestyle ได้ครบในที่เดียว”
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้แนวคิด Outdoor-in-Indoor ผสาน ‘บรรยากาศและภูมิอากาศจริง’ กำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับอาคาร ทำให้ที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กที่ส่งเสริม Well-being, Mindfulness และ Longevity สร้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและอาคารอย่างไร้รอยต่อ ชูไฮไลต์ตั้งแต่ Urban Oasis Façade สถาปัตยกรรมสไตล์ Tropical Contemporary ผสานองค์ประกอบของธรรมชาติ สายน้ำ แสงแดด และความเป็นเมืองเข้าด้วยกันอย่างร่วมสมัย โดดเด่นด้วยการออกแบบ Vertical Fins (ครีบแนวตั้ง) โอบล้อมรอบฟาซาดเพื่อสร้างมิติทางสายตา ช่วยลดความแข็งของโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ และทำหน้าที่กรองความร้อนจากแสงแดด แทรกด้วยพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้จริงเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทุกมิติ และใช้สายน้ำเข้ามาช่วยสร้าง Microclimate เพื่อลดอุณหภูมิรอบตัวอาคาร
โดยมี 5 แรงบันดาลใจการออกแบบ ได้แก่ PLANT หัวใจของโครงการ แรงบันดาลใจจากสวนป่า เมฆ และสายฝน โอบล้อมพื้นที่ Dining ที่นำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์, EARTH สะท้อนถึงแก่นแท้ของชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดออกมาผ่านโซน Everyday Lifestyle Eatery ตั้งแต่ Premium Grocery ไปจนถึง All-Day FoodVille ที่เปิดรับทุกช่วงเวลา, STONE สะท้อนพลังและความสมดุล ผ่านโซน Sport Fashion & Sport Fashion & Multi-Sport Activities ที่ออกแบบมาเพื่อ Active Lifestyle ของทุก Generation, WOOD แรงบันดาลใจจากบ้านไม้ - สิ่งที่เติบโตและเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าหากันถ่ายทอดผ่านโซน Lifestyle Tech & Specialty ที่นำเทคโนโลยีและวิถีชีวิตมาบรรจบกันอย่างลงตัว และ LIGHT ได้แรงบันดาลใจจากแสงแรกของวันถ่ายทอดผ่านโซน Morning Market เพื่อเป็นจุดนัดพบของผู้คนในยามเช้า
โดยมี 6 โซนไฮไลต์
1. The Clouds คือ Indoor Forest ขนาดใหญ่กว่า 500 ตารางเมตร ที่มี
ประติมากรรมที่มีชีวิตอยู่ใจกลางศูนย์การค้า ห้อมล้อมด้วยต้นไม้จริงที่ปลูกตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ด้วยหลัก Biophilic คำนวณแสงที่ลอดผ่านช่อง Skylight ทำให้ต้นไม้เติบโต แตกหน่อออกใบมาแล้วหลายรอบ
2. The Hill พื้นที่ Community รองรับทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และ Co-working Space ไม่ว่าจะเป็น ดูหนัง ฟังดนตรี และงาน Talk ติดตั้งจอเหมือนกำลังดูภาพยนตร์อยู่ในสวน
3. Tree Grove "ลานต้นไม้แห่งการพักผ่อน" คลอด้วยเสียงนกร้อง หรือเสียงน้ำไหล สร้าง Micro Healing ให้ความผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
4. Stone Atrium กลางโถงโดดเด่นด้วย Digital Screen ตอบโจทย์การจัดอีเวนต์ และเป็นโซน Showcase แบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์และกีฬา
5. Playville พื้นที่ Outdoor เป็น Active Lifestyle Space สำหรับทุกคน ประกอบด้วย Kid Playground สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 550 ตารางเมตร: สำหรับเด็กๆ ตกแต่งด้วย ‘หมีกริซลี่’ ตัวใหญ่ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ พร้อมลาน The Fountain พื้นที่เล่นน้ำสุดสนุก
6. PetVille ขนาด 235 ตารางเมตร คือจุดหมายของคนรักสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ Pet Park สำหรับวิ่งเล่น ไปจนถึง Grooming และ Pet Wellness ครบครันในที่เดียว และพื้นที่ Urban Park มีลานกิจกรรมสำหรับจัดเต้นแอโรบิก หรืออีเวนต์ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ไฮไลต์ Jogging Track มาตรฐาน 450 เมตร ที่น้องหมาวิ่งคู่ไปกับเจ้าของได้ เพราะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการทำด้วยกัน
โดยความโดดเด่นด้านการดีไซน์ก้าวข้ามไปอีกขั้นสู่การเป็นแลนด์มารสถาปัตยกรรมที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Hubexo Asia Awards 2025 สาขา Top 10 Developers ตั้งแต่ยังไม่เปิดให้บริการ
Central Northville พลิกโฉมการพัฒนาศูนย์การค้าจากเดิมที่เน้นขนาดหรือจำนวนร้านค้า สู่แนวคิดที่ตอบโจทย์ทั้งในมิติของ Well-being, Mindfulness และ Longevity พร้อมผสานธรรมชาติและชุมชนเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง สอดรับกับรายงานจาก Global Consumer: ICSC x McKinsey (2026) ที่ระบุว่า ผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชันหันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง Dining, Wellness และ Community-driven experiences มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อินไซต์เหล่านี้สะท้อนว่า ศูนย์การค้าในปัจจุบันต้องเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริม Well-being ในทุกมิติ ทั้งร่างกายและจิตใจ (Mind & Body) สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองว่า ‘Health is a New Wealth’ การลงทุนใน Active Lifestyle เพื่อชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) และการพัฒนา Performance ของร่างกาย
จึงเป็นที่มาของการคัดสรรกว่า 300 Downtown Brands โดยมีสัดส่วนแบรนด์ใหม่ถึง 80% นำโดย D-Sports Stadium สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แนวญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดในไทยกว่า 2,500 ตารางเมตร คอนเซ็ปต์ SHARE FUN, FIND NEW รองรับกิจกรรมปีนผาและสนามโกคาร์ท, Fitness First Redefined คอนเซปต์พรีเมียมมาพร้อม Pilates Studio เต็มรูปแบบ, HYROX Training Club และซาวน่าอินฟราเรด
ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลสร้าง Future Lifestyle Retail ได้แก่ Tops Food Hall คัดวัตถุดิบพรีเมียม, Super Sports ไอเทมสปอร์ตไลฟ์สไตล์ สินค้าลิขสิทธิ์จากสโมสรลิเวอร์พูล บริการขึ้นเอ็นไม้แร็คเก็ต, Powerbuy ยกระดับการใช้ชีวิตด้วย Home Solutions ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษ์โลกเข้ากับดีไซน์พรีเมียม, B2S อ่าน-เขียน-เรียน-เล่น แหล่งรวมความสุขและแรงบันดาลใจของทุกคนในครอบครัว และ OfficeMate
Food Lifestyle Destination ร้านดังยอดนิยม อาทิ Bonchon, Chagee, Eat Am Are, Fam Time, Gong Cha, Gyu-Kaku, Joe’s Wing, Katsu Midori, Momo Paradise, Nose Tea คอนเซ็ปต์ใหม่ Real Nose Tea, Saemaeul Express, Shabu Baru, Sizzler Special, Solsot, Sour Little, The Stone, เกศเตี๋ยว เป็นต้น
Food Ville ศูนย์อาหารพรีเมียมคอนเซปต์ The Warmth of Nature อบอุ่นเหมือนกินข้าวกลางธรรมชาติพร้อมวิวรถไฟฟ้า รวมร้านมิชลิน: ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปีศาลเจ้าพ่อเสือ, เปลวก๋วยเตี๋ยวต้มยำ, คุณประนอม ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก, สุกี้เมาเวอริค เป็นต้น ร้านดังเมืองนนท์ฯ: เสน่ห์เรือนนท์, เหลาริมทาง by เชฟเดช
รวมทั้งแบรนด์ดังเพื่อทุกเจน Flex Rehab, Matsukiyo, Daiso & Standard, Kidzooona สนามเด็กเล่นในร่มจากญี่ปุ่น และ SF Cinema ในคอนเซ็ปต์ใหม่ “The Prestige Cinema”
นอกจากนี้ เรายังสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นคอมมูนิตี้แห่งความสุขและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเตรียมขนทัพกิจกรรม Well-being เต็มรูปแบบมาตอบโจทย์คนในย่านทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle Market, Food, Sport และงาน Taste of Nonthaburi รวบรวมที่สุดของดีเมืองนนท์ เตรียมพบปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่พร้อมกันในงานเปิดตัว เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นี้