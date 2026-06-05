“ศุภจี”เผยอาเซียนปิดดีลเจรจา DEFA ได้แล้ว ลงนามช่วงประชุมสุดยอดผู้นำ พ.ย.นี้

“ศุภจี”เผยอาเซียนปิดดีลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ได้สำเร็จแล้ว เป็นก้าวสำคัญของการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค เตรียมลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน เดือน พ.ย.นี้ เผยจะช่วยยกระดับธุรกิจดิจิทัลอาเซียน ช่วย MSME เข้าถึงตลาด ดันมูลค่าเศรษฐกิจพุ่งแตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 73 และยกระดับอาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/57 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27-29 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจา DEFA NC ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิก จนนำอาเซียนไปสู่การบรรลุข้อตกลง DEFA ได้สำเร็จ นับเป็นก้าวสำคัญของการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมาย (Legal Scrubbing) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เดือน พ.ย.2569
ทั้งนี้ ในฐานะที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเจรจา DEFA NC ได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาและสร้างฉันทามติร่วมกัน จนสามารถนำการเจรจาที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคตไปสู่ความสำเร็จได้ โดยความสำเร็จครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูง สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเสริมความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุนดิจิทัลระดับโลก
นางศุภจีกล่าวว่า DEFA ไม่ใช่เพียงความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน แต่เป็นกติกาใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลของอาเซียน ให้การค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนดำเนินได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของประเทศสมาชิกให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Interoperability) ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ที่จะเข้าถึงตลาด เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน DEFA ยังวางรากฐานให้เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนเติบโตอย่างมั่นคงและน่าเชื่อถือ ผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค การต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลโลก
DEFA เป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลก ที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2566 และสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จในปี 2569 ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค ขณะที่ผลการศึกษาชี้ว่า DEFA จะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนให้เติบโตสู่ระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 พร้อมยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโยงครอบคลุม และยั่งยืนในเวทีโลก