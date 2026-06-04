กรมพัฒน์จ่อเปิดตัวแฟรนไชส์คนละครึ่งพลัส ช่วยคนไทย นักธุรกิจ มีอาชีพ มีรายได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ คนละครึ่งพลัส” ภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชน นักธุรกิจที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไปทำอาชีพ สร้างรายได้ จำนวน 1 หมื่นราย ได้รับการอุดหนุนค่าแพกเกจลงทุนครึ่งหนึ่งหรือ 50% สูงสุดไม่เกินรายละ 1 หมื่นบาท พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการปลาย มิ.ย.นี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2026 (TFBO 2026) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย.2569 ที่ DBD Franchise Pavilion (EH101-102) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ว่า กรมเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ คนละครึ่งพลัส” ภายใต้นโยบาย “ไทยช่วยไทย” ของรัฐบาล ซึ่งหัวใจหลักจะใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับคนไทย โดยภาครัฐจะช่วยลดภาระให้กับประชาชนและนักธุรกิจหน้าใหม่ให้สามารถเข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพกเกจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ให้ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย
ทั้งนี้ กรมจะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการปลายเดือน มิ.ย.2569 และเปิดให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และขอแจ้งไปยังประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขอให้เตรียมตัวที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้มีอาชีพ แต่ยังช่วยขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน
สำหรับการจัดงาน TFBO 2026 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 เป็นเวทีเชื่อมต่อธุรกิจแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ ที่ช่วยให้เจ้าของแฟรนไชส์ นักลงทุน และผู้ประกอบการ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และขยายโอกาสธุรกิจ และยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจกับผู้ประกอบการมืออาชีพ ทำให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเลือกแฟรนไชส์ การบริหารจัดการไปจนถึงการขยายธุรกิจอย่างมีระบบ โดยการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน ตลอด 4 วัน ของการจัดงาน และช่วยตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ของภูมิภาค
โดยภายในงาน กรมได้รวบรวมแฟรนไชส์ไทยคุณภาพที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนากว่า 40 แบรนด์เข้าร่วมงาน ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา และบริการ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในยุคเศรษฐกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและความเสี่ยงต่ำ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบปะเจ้าของแบรนด์โดยตรง เชื่อมโยงการเจรจาซื้อแพกเกจแฟรนไชส์กับเจ้าของธุรกิจตัวจริง และยังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ เวที Franchise Talk ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันประสบการณ์ และคาดว่างานนี้ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท