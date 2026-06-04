“อรมน” ถก “พิมพ์ใจ” ผนึกกำลังผลักดันผู้ประกอบการใช้ไอพีสร้างมูลค่าเพิ่ม

“อรมน” ถก “พิมพ์ใจ” ผนึกกำลังผลักดันผู้ประกอบการไทย ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ยันพร้อมส่งเสริมในทุกช่องทาง ตั้งแต่อบรมความรู้ ให้คำปรึกษาเชิงลึก เชื่อมโยงงานวิจัย ยกระดับเป็นเจ้าของแบรนด์ เร่งรัดการจดสิทธิบัตรสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย พร้อมขอช่วยโปรโมตการจัดงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น 3 งาน TCEX 2026 , IP Fair และช่วย SME
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย มุ่งเป้ายกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งผลักดันเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา และยังเป็นนโยบายสำคัญของ ส.อ.ท. ด้วย
โดยในการหารือครั้งนี้ ส.อ.ท. ได้นำเสนอแนวคิดความร่วมมือภายใต้โครงการ FTI IP Connect ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงองค์ความรู้และบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกิจกรรม IP Dinner Talk เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจ การเร่งรัดการพิจารณาสิทธิบัตรสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Fast-Track Patent for Industry) การเชื่อมโยงผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภาคการผลิตผ่านแพลต์ฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) รวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และยกระดับผู้ประกอบการไทยจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ กรมยังพร้อมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการในเครือข่าย ส.อ.ท. ผ่านกิจกรรมอบรมและการให้คำปรึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านการเร่งรัดการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรใน 4 สาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม IP Mart เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
“ที่ผ่านมา กรมได้ประสานความร่วมมือกับ ส.อ.ท. อย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และจากนี้ จะร่วมมือกันในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย สานต่อความร่วมมือ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป”นางอรมนกล่าว
นางอรมนกล่าวว่า ในปี 2569 กรมมีกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม จึงเชิญชวน ส.อ.ท. ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังผู้ประกอบการในเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1.งาน Thailand Character & Content Expo (TCEX) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ก.ค.2569 ณ สยามพารากอน โดยมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสู่ตลาดสากล
2.งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค.2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด IP x Venture Rise Thailand เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย และนวัตกรรม สู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
3.โครงการ “SME ไทย เพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยจัดอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.2569 ซึ่งผู้ประกอบการ 300 คนแรกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้มากขึ้น พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ 150 รายที่เข้าร่วมโครงการนำสินค้าและบริการมาจำหน่าย และจับคู่เจรจาธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำ เพื่อให้เกิดการซื้อขายสร้างรายได้จริง ผ่านงานแฟร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 ก.ย.2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต