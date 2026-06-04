กรมพัฒน์เดินหน้าผลักดันค้าปลีกรายย่อย รองรับใช้สิทธิ์ 60/40 บัตรคนจน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ายกระดับร้านค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศเป็นสมาร์ทโชห่วย นำระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการร้านค้า (POS) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การทำธุรกิจ และช่วยรองรับการใช้สิทธิ์ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ขยายการดำเนินโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยทั่วประเทศให้เป็นสมาร์ทโชห่วย ที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2568 มีร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชห่วยได้รับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ใน 4 ภูมิภาค ผ่านการจัดสัมมนาออนไซต์และสัมมนาออนไลน์ จำนวน 2,917 ราย มีร้านค้าที่พัฒนาต่อยอดเป็นสมาร์ทโชห่วยด้วยการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและส่งเสริมใช้ระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการร้านค้า (POS) รวม 300 ร้านค้า โดยมีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบจากทั่วประเทศร่วมเป็นพี่เลี้ยง
โดยในปี 2569 ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาไปยังธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน อาทิ ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องเขียน ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อขยายกลุ่มโชห่วยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
นายพูนพงษ์กล่าวว่า การดำเนินโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส นอกจากช่วยยกระดับร้านโชห่วยสู่สมาร์ทโชห่วยที่มีการนำเทคโนโลยีบริหารจัดการร้านค้ามาใช้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ได้โดยง่าย ทำให้ร้านโชห่วยมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้ได้สิทธิ์มาจับจ่ายใช้สอย และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ครอบคลุมตั้งแต่ร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ไปจนถึงห้างท้องถิ่นในระดับอำเภอ จังหวัด ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่มีบทบาทในการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แต่การแข่งขันจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้โชห่วยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโต การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชห่วยพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5986 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th