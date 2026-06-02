DITP แจ้งข่าวดี ด่านเมียวดี สะพาน 2 กลับมาเปิดให้บริการแล้ว หลังปิดยาวตั้งแต่ปีก่อน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แจ้งข่าวดี ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ได้กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากปิดมาตั้งแต่ 18 ส.ค.68 เผยสินค้าไทยเริ่มส่งออกเข้าเมียนมาได้แล้ว แนะผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อนส่งออกและนำเข้า และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา ว่า ด่านพรมแดนแห่งที่ 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย เชื่อมระหว่าง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยได้เปิดให้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.2569 อย่างไม่เต็มรูปแบบ หลังจากปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2568 เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้มีรถขนส่งสินค้าเริ่มเข้า-ออกบริเวณด่านเมียวดี สะพาน 2 แล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ได้มีการยืนยันจากหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ที่ออกข่าวอย่างเป็นทางการว่า “การกลับมาเปิดด่านเมียวดี สะพาน 2 รถขนส่งสินค้า” โดยระบุว่า ด่านเมียวดี สะพาน 2 รถขนส่งสินค้า กลับมาเปิดใช้งานและสามารถขอใบอนุญาตทั้งการขอ Import License สินค้านำเข้าเมียนมา และการขอ Export License สินค้าส่งออกเมียนมาได้แล้ว โดยสินค้าส่งออกจากเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมใหญ่ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าจากไทย เบื้องต้นเมียนมาได้อนุมัติให้ Import License นำเข้าสินค้า ด่านเมียวดี สะพาน 2 ดังกล่าว มูลค่า 620 ล้านบาท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ของกินของใช้ วัตถุดิบเพื่อการผลิต เป็นต้น
“การกลับมาเปิดด่านเมียวดี สะพาน 2 เป็นข่าวดีอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นช่องทางการค้า การขนส่งไทย-เมียนมา ทั้งการส่งออกจากไทยและนำเข้าจากเมียนมา รวมทั้งการส่งออกจากเมียนมาและนำเข้ามาไทย เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งไทยและเมียนมา ประการสำคัญ ขอให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตก่อนส่งออกหรือนำเข้าทุกด่านทางการเมียนมา ได้แก่ ผู้นำเข้าเมียนมา ขอ Import License ก่อนนำเข้าสู่เมียนมา และผู้ส่งออกเมียนมา ขอ Export License ก่อนส่งออกจากเมียนมา และหวังว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะสงบปลอดภัย ไม่กระทบด่านเมียวดี สะพาน 2 และเส้นทางการขนส่งสินค้าดังกล่าวต่อไป”
ทั้งนี้ ขอให้ภาคเอกชนติดตามสถานการณ์และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนธุรกิจและปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ สถานการณ์ต่าง ๆ นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่ ซึ่งเมียนมาได้เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของความมั่นคง สันติภาพและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการการผ่อนคลายกฎระเบียบ อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับภาคธุรกิจ การค้า การขนส่ง การลงทุน ทั้งธุรกิจเมียนมาและธุรกิจไทย