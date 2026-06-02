DITP โชว์ผลสำเร็จพัฒนาเครือข่าย Thai SELECT เชื่อมซัพพลายเชนอาหารไทย ขับเคลื่อนมูลค่าส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 การสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางการค้า และเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจากทั่วโลกเข้าสู่ซัพพลายเชนภาคการผลิตของไทยโดยตรง เพื่อต่อยอดการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าอาหารไทยในเวทีสากล ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ขับเคลื่อนมูลค่าการส่งออกจากซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืน
นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในพิธีปิดโครงการว่า ผลสำเร็จสำคัญของโครงการในปีนี้ คือผู้ประกอบการทั้ง 15 รายจาก 6 ภูมิภาค ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ทำให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศสามารถเข้าถึงผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและขยายมูลค่าการส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอาหารไทย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงพันธกิจของพวกเราทุกคนในการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และรักษามาตรฐานความเป็นต้นตำรับของอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
“อาหารไทยมิได้เป็นเพียงอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเท่านั้น หากยังเป็นเครื่องมือที่สร้างภาพลักษณ์อันทรงพลังของประเทศไทย เป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องมือสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างความเชื่อมั่นของรสชาติอาหารไทย และมีคุณภาพในระดับสากล DITP มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่ารสชาติไทยแท้ คุณภาพ และมรดกทางวัฒนธรรมนั้นจะเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าของธุรกิจ แต่ยังเป็น 'ทูตวัฒนธรรม' ที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกด้วย”
สำหรับผู้ประกอบการจากร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่เดินทางมาร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นร้าน WOKXPRESS จากเดนมาร์ก, ร้าน THAI SQUARE GROUP จากอังกฤษ, ร้าน KRAPPOM จากเกาหลีใต้, ร้าน IT’S THAI จากจีน, ร้าน TÓA 66 จากอินเดีย, ร้าน CHAO PHRAYA THAI FINE CUISINE จากอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือประทับใจในประสบการณ์ที่ได้พบเจอ ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายร้านอาหารไทยต่างๆ ได้พบกับผู้ผลิตวัตถุดิบ/เครื่องปรุงอาหารไทยที่สามารถส่งออกไปให้ได้ ทำให้เพิ่มความมั่นใจต่อการขยายสาขาในอนาคต นอกจากนี้ การไปลิ้มลองรสชาติทั้งอาหารของแต่ละภูมิภาคและขนมไทยโบราณในรูปแบบต่างๆ ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า ตลอดจนเป็นการตอกย้ำแนวทางการบริหารร้านอาหารว่า การรักษา "รสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิม" ยังคงเป็นจุดขายหลักและหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จของร้านอาหารไทยในต่างแดน
“ความสำเร็จของโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 เป็นหนึ่งในกลไกสร้าง Thai SELECT community สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมฯ ขยายการรับรู้และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งกำเนิดอาหารไทยคุณภาพระดับโลก ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งสิ้น 1,419 ร้าน ใน 70 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2569) โครงการนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้และโอกาสที่ได้รับ ไปขยายผลในการขับเคลื่อนธุรกิจ รักษามาตรฐานอาหารไทยสู่สากล และเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยได้ต่อไป” นายสุรินทร กล่าวทิ้งท้าย