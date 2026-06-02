บอร์ด รฟท.เคาะขยายเวลาไฮสปีด "ไทย-จีน" 2 สัญญา "ศูนย์ซ่อมฯ เชียงรากน้อย" 323 วัน และ "พระแก้ว-สระบุรี" 466 วัน เหตุปรับแบบก่อสร้าง

บอร์ด รฟท.เคาะขยายเวลาก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 4-4 ศูนย์ซ่อมฯ เชียงรากน้อย อีก 323 วัน เหตุต้องปรับแบบให้สอดคล้องกับงานระบบสัญญา 2.3 ไปสิ้นสุด ก.ค. 70 และขยายสัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุรี อีก 466 วันไปสิ้นสุด มิ.ย. 71 ปมปรับแบบยกความสูงคันดินเพิ่มช่องทางน้ำผ่าน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) วันที่ 29 พ.ค. 2569 ที่มีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา และแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธา สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย (ครั้งที่ 2) ออกไปอีก 323 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 31 ส.ค. 2569 ไปสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2570
สาเหตุที่ต้องมีการขอขยายระยะเวลาสัญญา 4-4 เนื่องจากต้องมีการปรับแบบก่อสร้างอาคารประกอบ 10 หลัง ตามความเห็นของานผู้รับจ้าง งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) ที่จะต้องเข้ามาดำเนินการภายหลัง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องแบบรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องและการเชื่อมกับงานสัญญา 2.3
สำหรับสัญญา 4-4 มี บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เป็นผู้รับจ้าง มูลค่างาน 6,573 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 เริ่มงานเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 2568 มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน ก่อนหน้านี้มีการขยายเวลาก่อสร้างมาแล้ว 1 ครั้ง ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2569 โดยผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 25 เม.ย. 2569 มีความคืบหน้า 58.515% ล่าช้ากว่าแผน 38.475%
ลักษณะงานประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นในศูนย์บำรุง 2. งานอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมถนนต่อเชื่อม เป็นอาคารระบบซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ 19 อาคาร, อาคารควบคุมระบบการจัดการเดินรถและฝึกอบรม 4 อาคาร และอาคารสำหรับระบบซ่อมบำรุงทาง 8 อาคาร 3. งานก่อสร้างถนน งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
@ยืดสัญญา 4-6 ช่วง พระแก้ว-สระบุรี อีก 466 วัน ไปถึง มิ.ย. 71
นอกจากนี้ บอร์ด รฟท.ยังมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา และแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว-สระบุรี (ครั้งที่ 2) ออกไปอีก 466 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 22 ก.พ. 2570 ไปสิ้นสุดวันที่ 2 มิ.ย. 2571 สาเหตุเนื่องจากมีการปรับแบบก่อสร้าง ช่วง อ.หนองแสน ตามความเห็นของประชาชน จากโครงสร้างระดับดินเป็นการยกระดับคันดินและเพิ่มช่องลอดให้น้ำผ่าน ระยะทางดำเนินการประมาณ 5.6 กม.
โดยสัญญา 4-6 มี บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง มูลค่างาน 9,429 ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 ก่อนหน้านี้มีการขยายเวลาก่อสร้างมาแล้ว 1 ครั้ง โดยผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 25 เม.ย. 2569 มีความคืบหน้า 24.530%
ลักษณะงานประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 31.60 กม. โดยแบ่งเป็น คันทางรถไฟระดับดิน ระยะทางประมาณ 7.02 กม. และโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 24.58 กม. 2. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 7 แห่ง 3. งานรื้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ