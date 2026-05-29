“สารัชถ์”หารือปธน.เวียดนาม ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดระหว่าง 2ปท.

“สารัชถ์” ซีอีโอ กัลฟ์ฯ หารือ “โต เลิม” ปธน.เวียดนาม ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนบทบาทเอกชนไทยร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดระหว่าง 2 ประเทศ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมคณะรัฐบาลและคณะนักธุรกิจไทยชั้นนำ เพื่อต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนกับ นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2569 นับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโต เลิม ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนาม
ภายใต้ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด 50 ปี GULF มีบทบาทในการร่วมสร้างความมั่นคงและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ในประเทศเวียดนาม ผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องรวม 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 247 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 โครงการ โดย GULF พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเวียดนามผลักดันการลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานใน 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและกระแสมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
“เจตนารมณ์ของผู้นำไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้ทั้ง 2 ประเทศเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน GULF ในฐานะภาคเอกชนไทยชั้นนำ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อขับเคลื่อน “New Engines of Growth” ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนไทยและเวียดนามต่อไป” นายสารัชถ์ กล่าว