“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”ทรงรับการทูลเชิญดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชันและการออกแบบของ WIPO

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับการทูลเชิญดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชันและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรก เนื่องจากพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ตามคำกราบทูลเชิญของผู้อํานวยการใหญ่ WIPO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
นายดาเรน ทัง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กล่าวว่า เหตุผลที่ WIPO ทูลเชิญพระองค์ท่านรับตำแหน่งนี้ เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จเมื่อเดือนส.ค.2568 ซึ่ง WIPO ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล WIPO Award for Creative Excellence แด่พระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและยกย่องพระราชกรณียกิจด้านการนำความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญามาถ่ายทอดมรดกและงานฝีมือของไทยสู่แฟชันร่วมสมัย ทรงใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามถึง 541 รายการ ซึ่งรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 256 รายการ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 227 รายการ และเครื่องหมายการค้า 58 รายการ โดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 34 ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ ครอบคลุมทั้งแฟชัน เครื่องประดับ เครื่องหนัง ของตกแต่งบ้าน และบริการต่าง ๆ
“สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน พระราชกรณียกิจของพระองค์ยังรวมถึงการร่วมงานกับช่างฝีมือ และกลุ่มหัตถกรรมทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ นำมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดร่วมสมัย สร้างทั้งโอกาสทางการค้า และการต่อยอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นการหลอมรวมมรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญาเข้าด้วยกัน ถือเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและการเจริญรอยตาม โดยหวังว่า ตำแหน่งทูตด้านแฟชันและการออกแบบของ WIPO จะช่วยขยายพระราชกรณียกิจไปไกลกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนชุมชนในประเทศอื่น ๆ ให้ค้นพบศักยภาพใหม่ ๆ ด้านการสร้างสรรค์ การออกแบบ การสร้างแบรนด์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน”นายดาเรน ทังกล่าว
ในโอกาสนี้ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่า ด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด “การเดินทางแห่งแรงบันดาลใจ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : การออกแบบและการสร้างสรรค์” หรือ “JOURNEY of INSPIRATION Empowering Community through Intellectual Property: Design and Creativity” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ สะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า
โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายดาเรน ทัง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทย และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ณ นครเจนีวา เฝ้ารับเสด็จ ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
สำหรับนิทรรศการดังกล่าว แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
โซนที่ 1 “Intellectual Inspirations” นำเสนอจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลพระทัย แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และพระวิสัยทัศน์ในการใช้ศิลปะ การออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกในการสร้างคุณค่าแก่ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โซนที่ 2 “WIPO Award” จัดแสดงเรื่องราวแห่งเกียรติยศในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถวายรางวัล “WIPO Global Leader Award” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2552 ถวายรางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2558 และรางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 พร้อมจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการถวายรางวัล และดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทย ผสานภาพรางวัลจาก WIPO และตราพระนาม “ส.ร.” ภายใต้พระจุลมงกุฎ บนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทาน “ลายสิริราชพัสตราภรณ์” โทนสีส้ม
โซนที่ 3 “Following the Legacy” นำเสนอพระวิสัยทัศน์ ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทย โดยพระราชทานแนวพระดำริ “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทย ใช้ศิลปหัตถกรรมไทย ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริม และกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล
โซนที่ 4 “Creative Assets” รวบรวมสถิติผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในหลากหลายแขนง อันสะท้อนพระปรีชาสามารถด้านการสร้างสรรค์ การออกแบบ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
โซนที่ 5 “Intellectual Property” จัดแสดงลายผ้าพระราชทานจำนวน 18 ลาย ซึ่งได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, ผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง, ผ้าบาติกลายท้องทะเลไทย, ผ้าบาติกลายป่าแดนใต้, ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา, ผ้าลายดอกรักราชกัญญา และผ้าลายสิริวชิราภรณ์ โดยผ้าลายพระราชทาน สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 8 แสนครัวเรือน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านบาท
โซนที่ 6 “Music” จัดแสดงผลงานลิขสิทธิ์ด้านดนตรีและเพลงพระนิพนธ์ ทรงพระนิพนธ์บทเพลง เพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรี โดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์ อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและการประพันธ์ ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
โซนที่ 7 “Trademarks” นำเสนอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์ “SIRIVANNAVARI” และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้ความคุ้มครองใน 34 ประเทศทั่วโลก
โซนที่ 8 “Design Patents” จัดแสดงผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI ผ่านหุ่นจัดแสดงผลงานและสื่อมัลติมีเดียประกอบแฟชั่นโชว์ ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง รวม 541 รายการ ประกอบด้วย ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ 227 รายการ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 256 รายการ และเครื่องหมายการค้า 58 รายการ
โซนที่ 9 “Geographical Indication (GI)” นำเสนอการต่อยอดผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย อาทิ ร่มบ่อสร้าง และศิลาดลเชียงใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น
โซนที่ 10 “Shining Future” นำเสนอพระวิสัยทัศน์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม อันนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีพื้นที่สาธิตการทอผ้าลายพระราชทาน ด้วยเทคนิคการจก จากกลุ่มทอผ้าไชยมหา บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มทอผ้าหัสดินทร์ บ้านเทพอุดม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยทรงเป็นพลังสำคัญ ในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “JOURNEY of INSPIRATION Empowering Community through Intellectual Property: Design and Creativity” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2569 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส