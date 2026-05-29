DITP เดินหน้าสร้างเครือข่าย Thai SELECT ทั่วโลก ยกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในการผลักดันร้านอาหารไทยและอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีโลก ผ่านโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์อาหารไทยคุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน ตลอดจนจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและผลักดันร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก ในฐานะกลไกสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ประเทศ และขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารไทยในระดับสากล ครอบคลุมทั้งด้านรสชาติไทยแท้ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการปรุงตามตำรับไทยที่ถูกต้อง ตลอดจนการบริการและบรรยากาศที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนมีปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั่วโลก
DITP ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยหลังจากการยกระดับภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่าน “ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้” พร้อมปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้แล้ว 1,419 ร้าน ใน 70 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2569)
โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 กรมฯ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั่วโลก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาทักษะ การอัปเดตเทรนด์อาหารไทย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยในต่างประเทศ พร้อมขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในระดับสากล
โครงการครั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าร่วมจำนวน 15 ราย จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เชิงลึกผ่านกิจกรรมที่ออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งการศึกษาวัฒนธรรมอาหารไทยจากแหล่งต้นกำเนิด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และ วิถีไทย เรียนรู้ศาสตร์อาหารไทยกับวิทยาลัยดุสิตธานี รวมถึงเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 เพื่อเชื่อมโยงสู่ผู้ผลิตอาหารไทยคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และสำรวจพัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหารไทยยุคใหม่
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้อัปเดตเทรนด์ร้านอาหารไทยร่วมสมัยในย่านถนนทรงวาด แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร้านอาหารไทยชั้นนำ อย่างเช่น อลิศรา ศิริชุมแสง กรรมการกิตติมศักดิ์ Iron Chef Thailand และ ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป ร้านอาหารบ้านนอกเข้ากรุง รวมถึงเสริมองค์ความรู้ด้านแนวโน้มตลาดร้านอาหารไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านการเยี่ยมชมและลิ้มลองร้านอาหารไทยคุณภาพที่ได้รับตรา Thai SELECT ในหลากหลายรูปแบบ
โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนบทบาทของ DITP ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยทั่วโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และผลักดันอาหารไทยในฐานะหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่า การพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่าย และศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จะเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอาหารไทย ขยายโอกาสทางการค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้ประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านอาหารไทยคุณภาพระดับโลก