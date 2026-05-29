“ศุภจี”ชวนชิม เยี่ยมร้าน “เสือโหย–บางใหญ่” เจนีวา การันตีอาหารรสชาติไทยแท้

“ศุภจี”ชวนชิม นำทีมพาณิชย์ตรวจเยี่ยม 2 ร้านอาหารไทยในกรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส “เสือโหย–บางใหญ่” เผยเป็นร้านอาหารไทยสูตรดั้งเดิม รสชาติไทยแท้ แต่ละร้านมีเมนูเด็ดให้เลือกรับประทาน ชาวสวิส ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชื่นชอบ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้แก่ ร้าน “Sua Hoy” ระดับ 2 ดาว และร้าน “Bang Yai” ระดับ 1 ดาว เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดสวิตเซอร์แลนด์จากผู้ประกอบการ
โดยร้าน “Sua Hoy” หรือ “เสือโหย” ตั้งอยู่บนถนน Rue Prévost-Martin ย่าน Plainpalais ใจกลางนครเจนีวา ดำเนินการโดยคุณโอ๊ต นายยุทธการ ป้องกันทรัพย์ และภรรยา คุณแซนดี่ พาลี่ โดดเด่นด้วยการนำเสนออาหารไทยแท้ที่สะท้อนอัตลักษณ์อาหารไทยภูมิภาค ผสานเทคนิคการปรุงร่วมสมัย ภายใต้บรรยากาศร้านสไตล์โมเดิร์นกึ่งบิสโทร (Bistronomy) โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่คนไทยนิยมรับประทานในชีวิตประจำวัน
ชื่อร้าน “Sua Hoy” มีที่มาจากคำว่า “เสือโหย” ยึดแนวคิดการนำเสนอสูตรอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารไทยภูมิภาคที่คงรสชาติแบบต้นตำรับ รังสรรค์โดยคุณโอ๊ตเจ้าของร้านและเชฟกัส เมนูเด่นของร้าน ได้แก่ พล่ากุ้ง เสือร้องไห้ เมี่ยงคำ ขนมจีนน้ำยา หมูปิ้ง แหนมทอดสไตล์ลาบ ผัดไทย และขนมไทยอย่างบัวลอยและข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวสวิส นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในนครเจนีวา นอกจากนี้ ร้านยังเปิดคลาสสอนทำอาหารไทยให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก
ส่วนร้าน “Bang Yai” หรือ “บางใหญ่” โดยคุณนุ้ย รัชฎาพร อุตมะยาน และคุณ Yves Christodoulidis ตั้งอยู่บนถนน Rue des Noirettes 7 ย่าน Carouge เขตชานเมืองนครเจนีวา ซึ่งเป็นย่านศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนอันมีเอกลักษณ์ ร้านนำเสนออาหารไทยแท้ภายใต้บรรยากาศ Casual & Cozy ที่ผสมผสานการตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักแบบไทย พร้อมพื้นที่ระเบียงด้านนอกใกล้สวนสาธารณะ Acacias Park เหมาะสำหรับการพักผ่อนและรับประทานอาหารในช่วงฤดูร้อน
ร้าน Bang Yai ยึดแนวคิด “Authentic Thai Cuisine” หรืออาหารไทยแท้ที่คงรสชาติแบบต้นตำรับ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อาหารไทยแท้ เมนูยอดนิยมของร้าน ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง ปลาผัดขิง แกงเขียวหวาน พะแนงเนื้อ และข้าวผัดขิง โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และชาวฝรั่งเศส
ปัจจุบัน สมาพันธรัฐสวิสมีร้านอาหารไทยประมาณ 200 ร้าน โดยมีร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 22 ร้าน กระจายอยู่ในหลายเมืองสำคัญ ได้แก่ Zurich 7 ร้าน, Geneva 8 ร้าน, Bern 3 ร้าน, Lucerne 1 ร้าน, St. Gallen 2 ร้าน และ Thurgau 1 ร้าน สำหรับนครเจนีวา มีร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT จำนวน 8 ร้าน ได้แก่ Na Village (2 ดาว), Sua Hoy (2 ดาว), Bang Yai (1 ดาว), Lanna Thai (1 ดาว), Marifah (1 ดาว), Thai Artisans (1 ดาว), SOI (1 ดาว) และ Jame’s Pub ซึ่งได้รับการรับรอง Thai SELECT Casual
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โฉมใหม่ เพื่อสะท้อนมาตรฐานอาหารไทยสู่ระดับสากล โดยแบ่งการรับรองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Thai SELECT Casual, Thai SELECT 1 ดาว, Thai SELECT 2 ดาว และ Thai SELECT 3 ดาว ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารบรรยากาศเป็นกันเองจนถึงร้านอาหารระดับพรีเมียม พร้อมปรับเกณฑ์การประเมินให้เข้มข้นยิ่งขึ้นใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ รสชาติและการนำเสนออาหาร บรรยากาศและประสบการณ์ผู้บริโภค มาตรฐานสุขอนามัย ความเชี่ยวชาญของเชฟ และคุณภาพวัตถุดิบ โดยใช้สัญลักษณ์ “ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้” เป็นเครื่องหมายสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยในเวทีโลก