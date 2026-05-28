“พาณิชย์”เตรียมเปิดตัว “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” 4 มิ.ย.69

“พาณิชย์”เตรียมเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” 4 มิ.ย.69 ต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ เผยจะผนึกกำลังกับ 2 แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทย ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce ช่วยผู้ประกอบการชุมชน SME นำสินค้าขายออนไลน์ ไม่เก็บค่า GP ตลอดโครงการ มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ ช่วยเรียนรู้ขายออนไลน์ และช่วยประชาชนมีทางเลือกซื้อสินค้า
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดความสำเร็จโครงการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของสถานการณ์โลก วิกฤตด้านพลังงาน และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งของไทยและทั่วโลก และเป็นนโยบายที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ ต้องการให้ภาคประชาชนมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ไม่ละเลยในการดูแลผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองที่คอยหมุนระบบเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
โดยการต่อยอดดังกล่าว จะดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ 2 แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทยระดับประเทศ ได้แก่ ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce เพื่อนำสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ ๆ ยกระดับรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย และรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตรอบด้าน
สำหรับไฮไลต์ที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของไทยช่วยไทย คือ ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce ยอมหั่นรายได้หลักและกำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์ม โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม (GP: Gross Profit) ตลอดโครงการ แสดงถึงการบรรลุเป้าประสงค์หลักของโครงการไทยช่วยไทยอย่างแท้จริง รวมถึงรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนคูปองส่วนลดให้ 100 บาท รวม 500,000 ใบ และค่าขนส่งฟรี ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชน และ SME ที่สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไรอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ประชาชนที่เข้าซื้อสินค้าบน 2 แพลตฟอร์ม ก็จะได้สินค้าคุณภาพดี ในราคาสุดพิเศษ
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,000 ราย เพื่อเข้าเปิดร้านค้าบน 2 แพลตฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม โดยสมัครได้ทาง www.ไทยช่วยไทย.net สิซึ่งนค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นสินค้าจาก SME และจากชุมชน โดยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศไทยเท่านั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนใช้สินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้า และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทย ภายใต้คอนเซป “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยแข็งแกร่ง” และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคไทยนิยมที่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยระยะยาว
ทั้งนี้ ตลอดโครงการ กรมและเจ้าหน้าที่ 2 แพลตฟอร์ม จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จนสามารถผลักดันให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ และใช้ตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักควบคู่กับหน้าร้านในการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการรับรู้สินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์เตรียมต่อยอดเสริมแกร่งผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชน และ SME ด้วยความรู้รอบด้าน เน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้ธุรกิจ ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ
ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” โดยนางศุภจีจะเป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมแสดงศักยภาพภายในงานในวันที่ 4 มิ.ย.2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ และจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้กดตระกร้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วย