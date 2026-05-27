“ศุภจี”ชวนชิม แวะเยี่ยมร้าน Paya Thai ปารีส ยกนิ้วอาหารอร่อย

“ศุภจี”เยี่ยมร้านอาหารไทย “Paya Thai” ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางส่งเสริมภาพลักษณ์ร้านอาหารไทยในยุโรป เผยร้านเป็นที่นิยม อยู่ใจกลางเมือง เป็นจุดนัดพบ ชวนชาวไทย นักท่องเที่ยวอย่าลืมแวะไปชิม รับรองไม่ผิดหวัง
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 25 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทย “Paya Thai” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ระดับ 1 ดาว และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดยุโรปจากผู้ประกอบการ
โดยร้าน Paya Thai ถือเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกรุงปารีส โดดเด่นด้วยรสชาติอาหารไทยแท้จัดจ้าน อีกทั้งทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงเป็นจุดนัดพบยอดนิยมทั้งของชาวฝรั่งเศส นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่อยู่ในฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวที่อยากรับประทานอาหารไทย อย่าลืมนึกถึงร้านนี้
ร้าน Paya Thai ในปารีส ยังเป็นร้านอาหารไทยชื่อดังที่มีความโดดเด่นรังสรรค์เมนูโดยเชฟสุภา (Chef Supa) ผู้สร้างสรรค์สูตรอาหารตำรับครอบครัว จนได้รับการยกย่องจากคู่มือร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดังอย่าง Gault&Millau 2023 มีหัวใจหลักของร้านที่นำเสนออาหารไทยรสดั้งเดิมในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว พร้อมครัวเปิดที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสลีลาการปรุงอาหารจานต่อจาน ใช้วัตถุดิบสดใหม่และนำเข้าเครื่องปรุงจากประเทศไทยโดยตรง
สำหรับเมนูยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้า ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำ แกงไทยรสชาติเข้มข้น และเป็ดกรอบ เป็นต้น ซึ่งสามารถถ่ายทอดเสน่ห์รสชาติของอาหารไทยสู่สายตาและความประทับใจของผู้บริโภคชาวต่างชาติได้อย่างสมบูรณ์ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารคุณภาพ ส่งผลให้ร้านได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในร้านอาหารรสชาติไทยแท้ชื่อดังของกรุงปารีส
ปัจจุบัน ประเทศฝรั่งเศสมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวม 37 ร้าน แบ่งเป็นระดับ 3 ดาว จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ L’Orchidée เมือง Ensisheim และระดับ 1 ดาว จำนวน 36 ร้าน กระจายอยู่ในกรุงปารีสและเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ Thai SELECT โฉมใหม่ ได้ปรับรูปแบบการรับรองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Thai SELECT Casual, Thai SELECT 1 ดาว, Thai SELECT 2 ดาว และ Thai SELECT 3 ดาว ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารบรรยากาศเป็นกันเอง ไปจนถึงร้านอาหารระดับพรีเมียม โดยมีการยกระดับเกณฑ์การประเมินให้เข้มข้นมากขึ้นใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ รสชาติและการนำเสนออาหาร บรรยากาศและประสบการณ์ของผู้บริโภค มาตรฐานสุขอนามัย ความเชี่ยวชาญของเชฟ และคุณภาพวัตถุดิบ พร้อมใช้ “ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้” เป็นสัญลักษณ์สะท้อนคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยในระดับสากล