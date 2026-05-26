เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ราชพัสตราสู่สากล ที่ฝรั่งเศส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส และทรงเปิดนิทรรศการ ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté. Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส
สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากความร่วมมือของ 4 องค์กรพันธมิตรสำคัญโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านผลงานเครื่องแต่งกาย ผ้ายกโบราณ งานหัตถศิลป์ชั้นสูง และงานออกแบบร่วมสมัยของนักออกแบบไทย รวมกว่า 200 รายการ
โดยบรรยากาศภายในงาน เริ่มต้นโดย Ms. Bénédicte Gady ผู้อำนวยการใหญ่พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าชมนิทรรศการทั้ง 7 ห้องจัดแสดง ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการของราชพัสตราไทยสู่เวทีสากล ผ่านงานศิลปะ สิ่งทอ และงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า
ภายหลังเสร็จสิ้นการชมนิทรรศการ คณะเจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจแก่แขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติ โดยเมนูอาหารค่ำรังสรรค์โดยทีมเชฟจาก CODA Bangkok ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งเจ้าของรางวัลมิชลิน 1 ดาว ที่นำเสนอแก่นแท้ของวัตถุดิบไทยท้องถิ่น ผ่านการผสมผสานเทคนิคการปรุงอาหารสมัยใหม่อย่างประณีต จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ร่วมสมัยอันโดดเด่น ส่วนโต๊ะดินเนอร์ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยงานหัตถศิลป์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาทิ กล่องย่านลิเภาที่นำมาดัดแปลงเป็นแจกันประดับดอกกล้วยไม้ ตะกร้าสานเงินที่จัดวางเป็นแจกันดอกไม้ ตลอดจนประติมากรรมรูปกระต่าย ช้าง และกวาง ซึ่งรังสรรค์จากเครื่องเงินโดยช่างฝีมือชาวเขา สะท้อนความประณีตงดงามของภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยได้อย่างโดดเด่นและร่วมสมัย
ทั้งนี้ ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง ยังได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรี บุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและน.ส.ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว ภริยา, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ปาทาน คู่สมรส, นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนางภูมิจิต พลางกูร ภริยา, Ms. Catherine Pégard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, ดร.เสรี นนทสูติ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย, น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายเศรษฐา และพญ.พักตร์พิไล ทวีสิน, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ, นางชฎาทิพ และน.ส.ชญาภา จูตระกูล, น.ส.สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, นายพลพัฒน์ อัศวะประภา, นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร โว้กไทยแลนด์, น.ส.เดียร์น่า ฟลีโป, Mr. Khaled El-Enany ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (UNESCO), Mr. Jean-François Piège เชฟมิชลิน 2 ดาวชาวฝรั่งเศส, Mr. Ludovic de Saint Sernin ดีไซเนอร์ชื่อดัง, Ms. Aline Asmar d'Amman สถาปนิกชั้นนำ, Ms. Suzi de Givenchy นางแบบชื่อดังระดับโลก รวมถึงคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
นิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté. Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พ.ย.2569 ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส