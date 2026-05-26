ผู้ใช้ Easy Pass เตรียมรับ แคมเปญ Easy Pass Cash Back 50% รับเงินคืนค่าผ่านทาง 50% ครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้

เตรียมเปิดประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่ากว่าเดิมกับแคมเปญ Easy Pass Cash Back 50% คืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร Easy Pass ครั้งที่ 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)เตรียมส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection: ETC) และสมัครใช้บัตร Easy Pass มากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประชาชน รวมถึง การบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ อย่างยั่งยืน โดย กทพ. ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ Easy Pass เป็นร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปี 71) พร้อมทั้งทยอยเพิ่มช่องอัตโนมัติ (ช่อง Easy Pass) ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการเข้าร่วมแคมเปญสามารถสมัครบัตร Easy Pass ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
- อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น. ของทุกวัน
- ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service บริเวณจุดพักรถ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางนา
(ขาออก) เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- ศูนย์บริการเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center ชั้น 1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เปิดบริการวัน
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ช่องทางออนไลน์ App True Money Wallet
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิพิเศษ แนะนำผู้ใช้บริการฯ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EXAT Portal พร้อมสมัครสมาชิกที่ www.thaieasypass.exat.co.th และผูกบัญชีให้พร้อมใช้งานล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบการคืนเงินค่าผ่านทาง 50% กทพ. จะคืนในรูปแบบเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ของผู้ใช้บริการฯ
ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไข และช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง