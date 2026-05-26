CPF ตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ชู “Food Innovation for Wellness” ในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารระดับโลก เสริมศักยภาพประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งภูมิภาค ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ภายใต้ธีมหลักคือ “Food Innovation for Wellness” พร้อมนำนวัตกรรมอาหารที่ผ่านการวิจัย พัฒนา เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติที่ดี และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์อาหารคุณภาพสูงและยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวว่า “ผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบันมองหาอาหารที่ไม่ได้มีเพียงความอร่อยและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องสะดวก มีคุณค่าทางโภชนาการ และผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ CPF มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตของเราอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั่วโลก”
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
ในงานนี้มีการนำผลิตภัณฑ์เด่นๆ ที่วางจำหน่าย และได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมาจัดแสดง ในด้านนวัตกรรม CPF ยังคงตอกย้ำความสำเร็จจากพันธกิจยกระดับ “ไก่ไทย” ให้ผ่าน ‘มาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard)’ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะครัวของโลก ชูผลิตภัณฑ์เด่น ไก่เบญจา และหมูชีวา ที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้ไก่และหมูมีสุขภาพที่ดีจากภายใน เลี้ยงด้วยแฟลกซ์ซีดและโพรไบโอติกส์ โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ทำให้เนื้อไก่และหมูมีความนุ่มโดยธรรมชาติ พร้อมกับมีสารอาหารเช่น โอเมก้า 3 จากธรรมชาติมากกว่าปกติถึง 2.5 เท่า
นวัตกรรมเพื่อความหลากหลาย สะดวกสบาย และรสชาติที่ดี
ด้านนวัตกรรมสินค้า ซีพีเอฟยังคว้ารางวัล THAIFEX – Anuga taste Innovation Show อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้นำเสนอ ‘ไส้กรอกข้าวกะเพราไก่’ โดยนำเอกลักษณ์ของสตรีทฟู้ดอันดับ 1 ของไทย ทั้งกลิ่นหอมของใบกะเพรา ความเผ็ดร้อนแบบไทย และข้าวสวยเต็มเมล็ด มาพัฒนาเป็นไส้กรอกไก่ที่อร่อย สะดวก และรับประทานได้ทุกที่
ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเฉพาะในต่างประเทศ อาทิ Authentic Asia และ Kitchen Joy ที่นำอาหารไทยและเอเชียต้นตำรับ ไม่ว่าจะเป็น แกงเขียวหวานไก่ พะแนงไก่ ต้มยำไก่ เกี๊ยวกุ้งหม่าล่า และเกี๊ยวกุ้งลักซา มาอยู่ในรูปแบบอาหารพร้อมทานที่สะดวกต่อการบริโภค วางจำหน่ายแล้วกว่า 18 ประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จาก CP Nippon แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง CPF และ NH Foods ประเทศญี่ปุ่น นำแฮมเบิร์กและเกี๊ยวซ่าชีสมาจัดแสดงและให้ชิมอีกด้วย
ทางเลือกที่ครบถ้วนสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซีพีเอฟพร้อมใช้เวที THAIFEX–Anuga Asia 2026 นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน โปรตีนสูงเพื่อสุขภาพ และเมนูรสชาติเอเชียที่พัฒนาสู่ตลาดโลก เพื่อเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต
พบกับนวัตกรรมอาหารระดับโลกได้ที่บูธ CPF หมายเลข 1-RR01 และ 1-RR15 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 26–29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–18.00 น. วันเจรจาธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในวันทั่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน